LEGO-Tüftler teilt zum Start des ersten offiziellen Star Trek-Sets seine mehr als 100 (!) inoffiziellen Projekte mit wunderschönen Fotos und jetzt wissen wir, was LEGO die letzten 60 Jahre verpasst hat

LEGO gibt es seit 93 Jahren, Star Trek seit 60 Jahren. Kaum zu glauben, dass sich die Wege der beiden erst letztes Jahr kreuzten. Ein Fan hat das schon vorher selbst in die Hand genommen und die Ergebnisse sind zum Staunen.

Es gibt kaum noch ein großes Franchise, zu dem es keine LEGO-Sets gibt. Nun gehört auch Star Trek in die Reihe. Seit November letzten Jahres gibt es die U.S.S. Enterprise NCC-1701-D auch als großes LEGO-Set mit neun Minifiguren aus der Serie Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert. Ein Fan macht es sich zum Anlass, seine unfassbare, inoffizielle Kollektion zu teilen.

Star Trek-Fan hat eine ganze Flotte mit mehr als 100 Raumschiffen gebaut – und sogar die Brücke aus TNG

Nachdem das erste offizielle LEGO-Set angekündigt wurde, hat ein Tüftler mit Usernamen ky-ebricks bei Reddit und Imgur seine liebsten selbstgebauten Star Trek-Modelle geteilt. Darunter fallen nicht nur zahlreiche Schiffe der Sternenflotte, sondern auch von anderen Parteien wie den Klingonen.

Zusätzlich gibt es Modelle von verschiedenen Brücken. Die Brücke und der Transportraum der Voyager aus Star Trek: Raumschiff Voyager können sich wirklich sehen lassen. Und bei der Brücke der Enterprise-D aus Das nächste Jahrhundert wurden sogar Scheinwerfer angebracht, die die Szene wie ein Set von einem LEGO-Filmdreh wirken lassen.

Hier könnt ihr euch durch die beeindruckende Kollektion klicken:

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LEGO hat also noch einiges nachzuholen, alleine um diesem Superfan gerecht zu werden. Das offizielle LEGO-Set der Enterprise-D besteht immerhin aus beachtlichen 3.600 Teilen. Bislang ist dies das einzige Set, das offiziell von LEGO veröffentlicht wurde, sich aber durchaus sehen lassen kann:

Bislang wurden noch keine weiteren Sets bestätigt.

Vor LEGO selbst hat Konkurrent BlueBrixx die Rechte an Star Trek Klemmbaustein-Sets gehalten. Diese wurde jedoch nicht verlängert, wodurch LEGO sich die Rechte sichern konnte. Es ist also durchaus möglich, dass wir bald mit mehr Sets rechnen dürfen.