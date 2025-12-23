Leonardo DiCaprio & Jennifer Lawrence stehen schon bald für Martin Scorseses vor der Kamera: Darum geht's im Thriller What Happens at Night

Zum Dreamteam, bestehend aus Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio, gesellt sich nun auch Jennifer Lawrence. Der neue Thriller What Happens at Night verspricht psychologische Hochspannung.

Gangs of New York, The Wolf of Wall Street, Killers of the Flower Moon – was Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio anpacken, wird meist mit reichlich Oscar-Nominierungen bedacht. Nun erreicht ihr nächstes Projekt What Happens at Night einen entscheidenden Meilenstein: Die Dreharbeiten sollen im Februar 2026 beginnen, wie das Filmmagazin Collider jüngst berichtete.

Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio legen im Martin Scorsese-Thriller What Happens at Night los

Im Rahmen eines Events in New York sprachen Scorsese und DiCaprio öffentlich über ihre langjährige Zusammenarbeit und gaben auch die Neuigkeiten zu den Dreharbeiten bekannt. What Happens at Night wurde erstmals im September dieses Jahres angekündigt und wartet mit einem hochkarätigen Cast auf. Neben DiCaprio wird auch Jennifer Lawrence in einer Hauptrolle zu sehen sein. Die beiden Oscar-Gewinner:innen standen bereits 2021 gemeinsam vor der Kamera in der Komödie Don't Look Up.

Dort bereiteten sie sich gemeinsam auf den Weltuntergang vor, im kommenden Film von Scorsese sollen die beiden ein Ehepaar spielen. Für Lawrence wird es die erste Zusammenarbeit mit dem Meisterregisseur sein.

Darum geht es in What Happens at Night mit DiCaprio und Lawrence

Das Drehbuch zu What Happens at Night verfasste Patrick Marber, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Peter Cameron. Die Geschichte erzählt von einem verheirateten amerikanischen Paar, das in eine abgelegene, verschneite, europäische Kleinstadt reist, um ein Baby zu adoptieren. In einem nahezu verlassenen Hotel begegnen sie schillernden und zugleich verstörenden Figuren, darunter eine exzentrische Chansonsängerin, eine korrupter Geschäftsmann und ein mysteriöser Heiler. Als die Adoption ins Stocken gerät, beginnt das Paar zunehmend, an sich selbst und der eigenen Beziehung zu zweifeln.

In diesem Jahr konnten wir die beiden Stars bereits in Elternrollen sehen. In der Action-Komödie One Battle After the Other sucht DiCaprio nach seiner entführten Tochter, während Lawrence im Drama Die My Love unter postpartaler Depression leidet.

Wie die beiden sich als Ehepaar und werdende Eltern schlagen werden, bleibt abzuwarten. Aktuell gibt es noch keinen Starttermin für What Happens at Night.