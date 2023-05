Leonardo DiCaprios erster Film wurde von der Kritik gnadenlos verrissen – er hat 0% (!) bei Rotten Tomatoes

Lange vor seinem Hollywood-Durchbruch spielte Leonardo DiCaprio in einem Horrorfilm seine erste Filmrolle. Der skurrile Schocker fiel bei der Kritik komplett durch.

Leonardo DiCaprio kämpft in Horror-Katastrophe gegen flauschige Killer-Aliens

Leonardo DiCaprio hat eine lange und illustre Karriere. Er gilt vielen als der beste Schauspieler seiner Generation, der für The Revenant - Der Rückkehrer viel zu spät seinen Oscar bekam. Sein nächster Film Killers of the Flower Moon wird heiß erwartet. Einst fing er allerdings ganz unten an. Und zwar 1991

Dort muss sich DiCaprios Josh gemeinsam mit anderen Kindern gegen zottelige Kleinkreaturen erwehren, die ihn und weitere Bewohner seines Apartmentkomplexes auffressen wollen. Es ist ein abgrundtief schlechter Film.

Das suggerieren zumindest die haarsträubenden 0% auf der Kritiken-Seite Rotten Tomatoes . Der Rolling Stone hält DiCaprio für "das einzige Cast-Mitglied, das schauspielern kann" und listet den Horror-Schocker als seinen schlechtesten Film.



Schaut euch hier eine Critters 3-Szene mit Leonardo DiCaprio auf Englisch an:

Wie der Name bereits offenbart, handelt es sich bei Critters 3 um den dritten Teil der Critters-Horror-Reihe, die mittlerweile eine ernstzunehmende Kult-Fangemeinde besitzt. Ob DiCaprio dazu gehört, ist nicht bekannt. Laut einer unbekannten Quelle von Far Out Magazine hat er den Horror-Kracher einmal als einen der "schlechtesten Filme aller Zeiten" bezeichnet.

