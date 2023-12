Leonardo DiCaprios nächster Film steht fest: Dem großen Tarantino-Abschied steht (fast) nichts im Weg

Was macht Leonardo DiCaprio nach Killers of the Flower Moon? In einem Interview hat der Oscar-Preisträger Pläne für die Zukunft verraten. Ob Tarantino darin vorkommt?

Manche Stars drehen einen Film nach dem anderen. Leonardo DiCaprio hat das aber nicht nötig. Der Oscar-Preisträger lässt gelegentlich Jahre zwischen Schauspiel-Projekten ins Land ziehen. Seit Once Upon a Time ... in Hollywood aus dem fernen Jahr 2019 war er beispielsweise nur in zwei Filmen zu sehen. Nach dem Ende der Presse-Tour für Killers of the Flower Moon hat er jedoch schon das nächste Projekt im Blick, wie er jetzt verrät.

Das hat DiCaprio über seinen neuen Film verraten

Leonardo DiCaprio wurde gemeinsam mit Killers-Co-Star Lily Gladstone beim Branchenblatt Deadline ausgefragt. In dem Interview kam er auf seine Zukunftspläne zu sprechen:

Ich habe [ein neues Projekt], aber ich glaube, ich darf nicht darüber sprechen. Ich möchte wirklich, aber ich glaube, es ist mir nicht erlaubt. Ich würde Ihnen gerne einen Exklusivbericht geben, aber ich kann nicht.

Die Lippen des Schauspielers bleiben versiegelt, aber welche Filme kommen für den Killers of the Flower Moon-Nachfolger eigentlich in Frage?

Ist Leonardo DiCaprio Teil von Tarantinos Abschieds-Film?

Als erstes auf der Wunschliste vieler Fans von Quentin Tarantino dürfte The Movie Critic stehen. DiCaprio hat in Django Unchained und One Upon a Time ... bereits mit dem Autor-Regisseur gearbeitet. Warum nicht auch für den angeblich letzten Film, den Tarantino in seiner Karriere drehen will?

Apple/Paramount Leonardo DiCaprio in Killers of the Flower Moon

Ausgehend vom Timing könnte The Movie Critic auf der To-Do-Liste des Schauspielers stehen. Im November meldete der gut vernetzte Insider Daniel Richtman (via World of Reel ), dass Leonardo DiCaprio eine Rolle in The Movie Critic angeboten wurde. Dabei handelte es sich nur um Gerüchte. Angesichts der Vergangenheit der beiden Kreativen sind diese nicht gerade abwegig. Nach dem Ende des Doppel-Streiks der Schauspielenden und Autor:innen in Hollywood nimmt die Casting-Arbeit wieder an Fahrt auf, Besetzungs-Nachrichten zum neuen Tarantino-Film sind in naher Zukunft zu erwarten.

Mehr zum Film:

Welche anderen Projekte könnten dazwischen funken?

Ausgemachte Sache ist das Tarantino-DiCaprio-Wiedersehen aber nicht. Als nächstes könnte nämlich eine Reunion der anderen Art anstehen. Martin Scorsese plant eine Verfilmung von The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder. Ersten Aussagen zufolge will Scorsese bei der Adaption des Tatsachenbuchs von Killers of the Flower Moon-Autor David Grann erneut mit DiCaprio und dem Streaming-Dienst Apple TV+ zusammenarbeiten.

Wenn derzeit etwas der Beteiligung von DiCaprio an The Movie Critic im Wege steht, dann das Schiffs-Abenteuer. Denkbar ist aber, dass Scorseses Film eine längere Entwicklung in Anspruch nehmen wird und Leonardo DiCaprio die Dreharbeiten mit Tarantino vorher absolviert – falls er zugesagt hat. Scorsese wird darüber hinaus mit einem Teddy Roosevelt-Film (ebenfalls mit DiCaprio), einem Musikfilm mit Jonah Hill und seinem Jesus-Projekt in Verbindung gebracht.

Von allen genannten Projekten befindet sich der neue und mutmaßlich letzte Film von Quentin Tarantino jedoch am nächsten an der Realisierung.