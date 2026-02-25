Let's Dance 2026: Das sind die Promis und Profitänzer der 19. Staffel – und wer mit wem tanzt

06.03.2026 - 08:28 Uhr
Die 19. Staffel von Let's Dance steht in den Startlöchern. Alles, was ihr zum Cast, den Profitänzern und der Ausstrahlung wissen müsst, könnt ihr hier nachlesen.

Nach dem Dschungelcamp schickt RTL direkt das nächste Highlight auf das Parkett: Let's Dance startet in die bereits 19. Staffel. Seit 2006 garantiert die Tanzshow erstklassige Unterhaltung und beschert dem Sender regelmäßig absolute Spitzenquoten. Damit ihr bestens vorbereitet seid, haben wir hier alle Infos für euch: Welche Promis 2026 dabei sind, welche Profitänzer:innen – mehr oder weniger erfolgreich – versuchen, ihnen das Tanzen beizubringen, und wann genau die neue Staffel startet.

Let's Dance 2026: Diese Promis wagen sich aufs Parkett

Insgesamt 14 Stars aus den verschiedensten Ecken der deutschen TV-Landschaft wagen in diesem Jahr das Abenteuer auf dem Parkett. Diese Promis schwingen 2026 bei Let's Dance das Tanzbein:

Diese Profitänzer:innen sind dabei

  • Anastasia Maruster
  • Ekaterina Leonova
  • Kathrin Menzinger
  • Malika Dzumaev
  • Mariia Maksina
  • Marta Arndt
  • Patricija Ionel
  • Victoria Sauerwald
  • Evgeny Vinokurov
  • Sinató
  • Alexandru Ionel (ersetzt Mika Tatarkin, der wegen einer Verletzung ausfällt)
  • Vadim Garbuzov
  • Valentin Lusin
  • Zsolt Sándor Cseke

Wer tanzt mit wem?

  • Gustav Schäfer und Anastasia Maruster
  • Willi Banner und Patricija Ionel
  • Milano und Marta Arndt
  • Vanessa Brock und Victoria Sauerwald
  • Joel Mattli und Malika Dzumaev
  • Ross Antony und Mariia Maksina
  • Simon Gosejohann und Ekaterina Leonova
  • Jan Kittmann und Kathrin Menzinger
  • Sonya Kraus und Valentin Lusin
  • Betty Taube und Alexandru Ionel
  • Esther Schweins und Massimo Sinató
  • Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov
  • Nadja Benaissa und Vadim Garbuzov
  • Bibi Heinicke und Zsolt Sándor Cseke

Wann und wo läuft Let's Dance?

Die 19. Staffel von Let's Dance startet bereits heute, am 27. Februar, um 20:15 Uhr bei RTL mit der Kennenlernshow. Bei RTL+ kann nicht nur live eingeschaltet werden, hier kann die Folge auch im Nachhinein gestreamt werden.

Wie immer besteht die Jury aus Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi. Das Trio nimmt die Promis genau unter die Lupe und bewertet die Performances. Daniel Hartwich und Victoria Swarovski führen durch den Abend.

