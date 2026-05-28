Let's Dance-Finale 2026: Diese Tänze sollen verbleibende drei Promis zum Sieg führen

Bei Let’s Dance steht heute Abend das große Finale an. Welche Promis noch eine Chance auf den Sieg haben und mit welchen Tänzen sie überzeugen wollen, erfahrt ihr hier.

Wochenlang haben die Promis bei Let's Dance alles gegeben und ihr Könne auf dem Parkett bewiesen. Heute Abend steht das große Finale an und es geht für die letzten drei verbliebenen Tanzpaar um den "Dancing Star"-Titel. Welche Tänze die Promis zeigen, erfahrt ihr hier.

Let's Dance-Finale 2026: Diese Promis haben noch eine Chance auf den Sieg

Nur noch drei Stars sind übrig, die sich gegen ihre harte Konkurrenz durchgesetzt haben und jetzt bei Let’s Dance im Finale stehen.

Eine letzte Chance auf den Titel "Dancing Star 2026" haben diese drei Promis:

Anna-Carina Woitschack tanzt mit Evgeny Vinokurov

Milano tanzt mit Marta Arndt

Joel Mattli tanzt mit Malika Dzumaev

Diese Tänze zeigen die Paare im Finale

Insgesamt drei Tänze muss jedes Tanzpaar zum Besten geben und so nicht nur die Jury, sondern auch die Zuschauer:innen überzeugen. Wir stellen euch alle Tänze kurz vor:

Anna-Carina Woitschack & Evgeny Vinokurov

Jurytanz: Quickstep zu "Umbrella" von Rihanna

Lieblingstanz: Paso Doble zu "Malaguena" von Paco de Lucia (aus Show 8)

Paso Doble zu "Malaguena" von Paco de Lucia (aus Show 8) Final Freestyle: Thema "Puppenspieler" zu den Songs "Enter the Circus", "Hanging Tree", "Master of Puppets" und "One Day I’ll Fly Away"

Milano & Marta

Jurytanz: Tango zu "Integración" von Fabio Hager

Lieblingstanz: Samba zu "Suca Cara" von Major Lazer, Anitta & Pabllo Vittar (aus Show 8)

Final Freestyle: Thema "Spiderman" zu den Songs "Spiderman Theme", "Spiderman OST" und "Hero"

Joel Mattli & Malika Dzumaev

Jurytanz: Quickstep zu "Wonderwall" von Oasis

Lieblingstanz: Contemporary zu "Ordinary" von Alex Warren (aus Show 5)

Final Freestyle: Thema "Elvis" zu seinen Songs "Blue Suede Shoes", "That’s All Right", "Can’t Help Falling in Love" und "A Little Less Conversation"

Wann und wo läuft das Let's Dance-Finale 2026?

Heute Abend, am 29. Mai, wird das Let's Dance-Finale live um 20:15 Uhr bei RTL übetragen. Parallel kann bei RTL+ eingeschaltet werden. Wer die Show verpasst hat, kann diese bei RTL+ nachschauen.