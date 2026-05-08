Let's Dance trifft auf Podcast-Duo: Heute Abend kommt es bei Schlag den Star wieder zu diesem Doppel-Duell

Bei Schlag den Star kommt es seit einiger Zeit immer mal wieder zum Doppel-Duell. Dabei kommt es heute Abend zu einer ungewöhnlichen Begegnung dieser beiden Teams.

Zur heutigen Ausgabe von Schlag den Star hat sich ProSieben etwas Besonderes einfallen lassen. Nach dem Duell zwischen Team Sat.1 und Team ProSieben im Januar, aus dem Sat.1 als Sieger hervorging, waren die letzten zwei Duelle bei Schlag den Star zwischen zwei Einzelpersonen. Doch heute treffen wieder zwei Duos aufeinander.



Zwei Let's Dance-Ikonen treten bei Schlag den Star an

Auf der einen Seite steht geballte Tanz-Power von zwei Let's Dance-Profitänzerinnen. Ekaterina Leonova ist seit 2013 in der Tanzshow dabei und hat schon fünfmal ihren Tänzern zum ersten Platz verholfen. An ihrer Seite ist Isabel Edvardsson, die schon seit der ersten Stunde in der Show tanzte.



Für Schlag den Star geben sich die beiden kampfeslustig. In einer Pressemitteilung erklären sie: "Wir zählen nicht nur Schritte, sondern auch Punkte. Wenn's sein muss, gibt's fürs andere Team auch mal einen kleinen tänzerischen Seitenhieb." Am Ende machen die Tänzerinnen eine klare Ansage: "Kommt lieber in bequemen Schuhen – es könnte ein längerer Abend werden."

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Weitere TV-News:

Lola Weippert und Vanessa Mai im gemeinsamen Podcast-Gespann

Die Let’s Dance-Ikonen treten dafür gegen ein ungewöhnliches Duo an, das es aber in sich hat. Zum einen ist Lola Weippert dabei, die bekannt wurde als Moderatorin von diversen Reality-Formaten wie Temptation Island oder Love Island.

Vanessa Mai ist an ihrer Seite, die durch geballtes Wissen aus der Musikszene glänzen kann – vor allem im Bereich Schlager. Beide haben einen gemeinsamen Podcast namens SCHÖN LAUT. Gegen die Provokationen ihrer Let’s Dance-Kontrahentinnen haben sie eine simple Antwort: "Sie dürfen gerne auf dem Tanzparkett glänzen – aber am Ende tanzen wir ihnen auf der Nase herum."



So könnt ihr Schlag den Star schauen

Wer wissen will, welches der beiden Teams das heißumkämpfte Duell gewinnt, der sollte heute Abend um 20:15 Uhr auf ProSieben einschalten. Die Show wird wie gewohnt von Matthias Opdenhövel moderiert und von Ron Ringguth kommentiert.

