Letzte Chance: Bei Netflix verschwindet ein bizarrer Sci-Fi-Blockbuster mit Mega-Star

Netflix räumt mal wieder seinen Katalog auf und trennt sich von einem Blockbuster aus dem Marvel-Kosmos. Nur noch wenige Stunden könnt ihr den Film im Abo streamen.

Das Superhelden-Kino hat in den vergangenen Jahren so manchen seltsamen Titel hervorgebracht. Besonders faszinierend sind die Venom-Filme mit Tom Hardy, die sich als vulgäres Kontrastprogramm zum wohl geordneten Marvel Cinematic Universe positioniert haben. Insgesamt sind drei Stück erschienen.

Das große Finale markiert den vermutlich bizarrste Teil der Reihe: Venom: The Last Dance schickt den Symbionten auf einen Roadtrip, wo er nicht nur schräge Figuren kennenlernt, sondern selbst so manch unerwartete Form annimmt – vom Pferd bis zum Frosch ist alles dabei. Aktuell könnt ihr den Film noch bei Netflix streamen.

Das Finale der Venom-Trilogie mit Tom Hardy bei Netflix

Am Ende von Venom: Let There Be Carnage hatte es den von Hardy verkörperten Eddie Brock in eine Ecke des Multiversums verschlagen, in der auch Spider-Man existiert. Von all dem will die Fortsetzung allerdings nichts mehr wissen und schickt ihn zurück in seine eigene Welt, die von dem bösen Krull (Andy Serkis) bedroht wird.

Der Marvel-Schurke schickt furchteinflößende Kreaturen auf die Erde, die den Schlüssel zu seinem galaktischen Gefängnis ausfindig machen sollen. Hält Krull diesen erst einmal in den Händen, dürfte die Erde nicht mehr lange existieren. Nun lastet die Hoffnung der Menschheit auf den Schultern von Eddie und seinem schleimigen Kumpanen.

Blöd nur, dass die beiden nichts von ihrer Auserwähltenrolle wissen. Mehr oder weniger planlos stolpern sie in ein Abenteuer voller Irrwege, bei dem sie neben dem ungemütlichen General Rex Strickland (Chiwetel Ejiofor) auch dem Hippie-Familienvater und Alien-Enthusiasten Martin Moon (Rhys Ifans) über den Weg laufen.

Als wichtigste Verbündete bei diesem chaotischen Hin und Her entpuppt sich jedoch die Wissenschaftlerin Dr. Payne (Juno Temple). Denn die beschäftigt sich seit einiger Zeit mit außerirdischen Lebensformen und hat auch schon mit einigen Geschwistern von Venom Bekanntschaft gemacht. Macht euch auf die Glibber-Avengers gefasst.

Auch bei Netflix: Ein komplett eigenwilliger Science-Fiction-Blockbuster

Der Standout-Moment dieser Odyssee ist eine hinreißende Tanzeinlage in Las Vegas. Im Hintergrund die Lichter der Nacht, im Vordergrund Venom, der zu Abbas Dancing Queen mit Mrs. Chen (Peggy Lu) das Tanzbein schwingt. So generisch die Venom-Filme meistens sind. Ab und zu schenken sie uns einen solchen Goldschatz.

Venom: The Last Dance ist nicht mehr lange bei Netflix

In wenigen Stunden verschwindet Venom: The Last Dance von Netflix. Grund dafür ist, dass es sich hierbei um kein Original des Streamers handelt. Stattdessen wurde der Film von Sony lizenziert. Bis zum 22. Februar 2026 ist die Marvel-Fortsetzung im Abo verfügbar. Danach könnt ihr u.a. bei Amazon Prime Video leihen und kaufen.