Letzte Chance: Netflix schmeißt die größte Fantasy-Reihe raus

Bereits vor ein paar Wochen kam die erste Ankündigung. Jetzt ist es so weit: Netflix trennt sich von der erfolgreichsten Fantasy-Reihe. Nur noch wenige Stunden stehen die Filme im Abo zur Verfügung.

Das Jahr neigt sich dem Ende und damit erwartet uns einmal mehr eine große Welle an Filmen, die das Streaming-Abo bei Netflix verlassen. Grund dafür sind die Lizenzen: Auch wenn Netflix inzwischen viele Originalproduktionen in seinem Katalog besitzt, greift der Streamer oft auf Titel von anderen Studios und Verleihern zurück.

Diese werden in der Regel mit einer temporären Lizenz erworben – sie sind also nur für einen bestimmten Zeitraum verfügbar. Am 31. Dezember 2025 laufen einige davon aus. Darunter befindet sich leider auch die gesamte Harry Potter-Reihe mit ihren Ablegern um die fantastischen Tierwesen. Jetzt habt ihr die letzte Chance.

Die Harry Potter-Filme verschwinden bei Netflix, während die Neuauflage schon in Arbeit ist

Für einen großen Marathon reicht die Zeit zwar nicht mehr. Wenn ihr dieses Jahr aber nochmal gemütlich durch einen der unzähligen Gänge von Hogwarts wandern wollt, könnt ihr nochmal in euren Lieblings-Harry-Potter-Film eintauchen oder euch alternativ mit Newt Scamander auf ein magisches Abenteuer rund um den Globus begeben.

2025 ist das letzte Jahr, in dem die Harry Potter-Filme als die eine große Umsetzung der gleichnamigen Buchreihe existieren. Denn bereits seit mehreren Monaten laufen die Dreharbeiten zur Harry Potter-Serie, die uns die vertraute Geschichte in einem neuen Gewand präsentiert. Ab nächstem Jahr wird es sicherlich mehr dazu geben.

Mit anderen Worten: Nach über zwei Dekaden, in denen die Rollen von Harry, Hermine und Ron ganz klar mit den Gesichtern von Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint verbunden waren, erleben wir die erste große Neuinterpretation der Hauptfiguren abseits des Theaterstücks Harry Potter und das verwunschene Kind. Gespielt werden die Hauptrollen von Dominic McLaughlin, Arabella Stanton und Alastair Stout.

Bei dem unglaublichen Erfolg von Harry Potter war eine Neuverfilmung unvermeidlich. Zusammen mit der Phantastische Tierwesen-Reihe haben die Filme fast zehn Milliarden US-Dollar eingespielt. Kein anderes Fantasy-Franchise war erfolgreicher an den Kinokassen, nicht einmal die Mittelerde-Abenteuer von Peter Jackson.

Fantasy-Schwund zum Jahreswechsel: Auch Amazon Prime und WOW verlieren die Harry Potter-Reihe

Während sich Netflix am 31. Dezember 2025 von den Harry Potter-Filmen trennt, müsst ihr euch auch bei anderen Streaming-Diensten beeilen. Amazon Prime wirft die Filme in acht Tagen am 7. Januar 2026 aus dem Programm und WOW verabschiedet sich in 13 Tagen am 12. Januar 2026 von der Fantasy-Reihe.