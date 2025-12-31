Letztes Jahr ging eine der besten Fantasy-Serien überhaupt bei Amazon Prime weiter, aber niemand redet mit mir darüber

Was passiert eigentlich, wenn Disney-Fans erwachsen werden? Richtig, sie machen eigene Fantasy-Serien für Gleichaltrige. Hazbin Hotel ist so ein brillanter Fall und ich will mich endlich darüber austauschen.

Wer in den 80ern und 90ern aufgewachsen ist, kam an den damaligen Disney-Filmen und animierten Kinderserien kaum vorbei. Bei mir gehörten Serien wie Die Gummibärenbande oder Darkwing Duck zum Alltag. Doch wir Fans von damals sind erwachsen geworden. Dank Serien wie Die Simpsons und Family Guy ist Animation für Erwachsene auch im Westen schon länger ein großes Thema.

Eine der allerbesten Animationsserien für Erwachsene ist Hazbin Hotel, eine Muscial-Zeichentrickserie mit pechschwarzem Humor und komplexen Figuren. Sie startete letztes Jahr bei Amazon Prime Video und viel zu wenig Leute wissen hierzulande trotz des internationalen Erfolgs, dass sie existiert.

Hazbin Hotel zeigt die Hölle von einer anderen Seite

In der Welt von Hazbin Hotel ist die Hölle überbevölkert. Um dem Problem der wachsenden Zahl der Sünder:innen entgegenzutreten, findet jährlich eine Ausrottung durch die Engel statt. Mit dem titelgebenden Hazbin Hotel verfolgt Charlie Morningstar, die Tochter von Lucifer, einen gegensätzlichen Traum. Sie möchte die Verdammten einladen, sich zu bessern, um sich einen Umzug in den Himmel zu verdienen. So würde auch die jährliche Ausrottung obsolet werden.

Unterstützt wird Charlie durch ihre Lebenspartnerin Vaggie, den Radiodämon Alastor und den Pornostar Angel Dust. Gemeinsam mit weiteren Helfer:innen versuchen sie, die Sünder:innen von einer Rehabilitation zu überzeugen. Allerdings begrüßen dieses Unterfangen nicht alle, die im Himmel und der Hölle etwas zu sagen haben.

Wie in jedem guten Musical gehören zahlreiche Gesangs- und Tanzeinlagen dazu. In jeder Folge gibt es rund zwei Songs, die Handlung und Figuren vorantreiben. Es handelt sich um fantastische Lieder und das jeweilige Musikgenre passt zu den Charakteren. Es gibt Rocknummern, Electro-Swing und immer höllisch dunklen Humor.

Aber so richtig genial wird die Serie durch ihre Figuren.

Hazbin Hotel ist nur für Erwachsene geeignet

Als Kind haben mich die Disney-Filme vor allem in einem Thema geschult: die eigene Identität. Gemixt mit faszinierenden Schurk:innen und Songs mit Ohrwurmgarantie entstanden zeitlose Klassiker. In Hazbin Hotel finde ich viele dieser Elemente wieder, aber es ist eine Weiterentwicklung und fügt dem Altbekannten Neues hinzu.

Musik und Charakterentwicklung gehen hier über viele Episoden hinweg Hand in Hand. So ist Hauptfigur Charlie nicht einfach naiv, sondern optimistisch und standhaft, während ihre Partnerin Vaggie kein blasses Objekt der Begierde bleibt, sondern als moralischer Kompass dient. Psychische Probleme und komplexe Traumata treffen auf starke Charaktere. So ist Angel Dust in einer Situation der Sucht und Ausbeutung gefangen, spiegelt aber zugleich Sexpositivität und Freundschaft wider.

Für diese Themen in Hazbin Hotel, die sich ganz klar an ein erwachsenes Publikum richten, muss man sich warm anziehen. Es dreht sich alles um Verantwortung und Identität, wie damals bei Disney, aber die Charaktere haben mit Trauma und Missbrauch, Sucht und Selbstzerstörung zu kämpfen. Es wird mit Macht, Manipulation und Kontrolle intrigiert und über allem steht die bittere Frage, ob Veränderung überhaupt möglich sei.

Das Wundervolle daran ist, dass dabei keine Moralkeule geschwungen wird. Weder sind die Sünder:innen und Dämonen das reine Böse, noch sind die Engel die Guten in der Geschichte. Wir sehen Individuen, die versuchen, ihren Weg zu finden.

Zum Weiterlesen: Hazbin Hotel ist unter den 25 besten Serien des Jahres 2024

Während in vielen Comedy-Produktionen solche ernsten Momente durch Humor aufgelockert werden, macht es uns Hazbin Hotel nicht ganz so einfach. Witze dürfen wehtun. Emotionale Momente werden nicht automatisch ironisch gebrochen.



Wenn ich sage, dass sich Hazbin Hotel an ein erwachsenes Publikum wendet, meine ich damit also mehr als nur Volljährigkeit. Ich selbst habe mich in vielen Charakteren auf die eine oder andere Art wiedergefunden und der internationale Erfolg der Serie zeigt, dass ich damit nicht alleine stehe.

Hazbin Hotel ist ein Riesenerfolg, aber hierzulande viel zu unbekannt

Die Serie startete 2019 mit einer kostenlosen Pilotfolge bei YouTube , die mittlerweile über 120 Millionen Mal gestreamt wurde. 2024 erschien endlich die komplette 1. Staffel bei Amazon Prime Video und brach dort Rekorde , Songs gingen viral, die internationale Fanbase ist sehr aktiv. Warum kennt die Serie in Deutschland kaum jemand?

Nach dem Abspann saß ich oft da und habe mich gefragt, warum ich über all das so selten mit jemandem spreche. Es gibt kein beiläufiges „Hast du es schon gesehen?“, keine Diskussionen über Lieblingsfiguren, keine geteilte Begeisterung im Freundeskreis.

Stattdessen bleibt das Gefühl, etwas Besonderes erlebt zu haben, ohne es wirklich teilen zu können. Vielleicht liegt das daran, dass die Serie unbequem ist. Zu queer, zu laut, zu emotional, zu ehrlich, um in Deutschland bisher Fuß zu fassen. Vielleicht passt sie nicht in den Mainstream-Diskurs, der gern ironisch bleibt und sich vor echter Verletzlichkeit scheut.

Möglicherweise ist Hazbin Hotel deshalb eine dieser Serien, die man hierzulande leise liebt. Eine, die von euch entdeckt werden will. Selten war eine animierte Fantasy-Serie so verspielt, so respektlos und zugleich so menschlich. Ich hätte gern öfter darüber gesprochen. Also tue ich es hier.

Alle beiden Staffeln von Hazbin Hotel, sowie das Spin-Off Helluva Boss sind bei Amazon Prime Video im Stream verfügbar.