Liam Neeson, 74 Jahre alt: "Es ist komisch, aber es kommt ein Punkt im Leben, an dem man denkt, man hätte bereits alle Freunde gefunden, die man finden wollte"

Bei den Dreharbeiten seines Abenteuer-Thrillers The Grey – Unter Wölfen geschah für Liam Neeson etwas, mit dem sich viele Menschen identifizieren können.

2012 ist Liam Neesons Survival-Abenteuer The Grey – Unter Wölfen erschienen, in dem er einen von Verlust geplagten Sicherheitsbeauftragten einer Ölbohrstation in Alaska spielt, der gemeinsam mit Ex-Sträflingen und flüchtigen Mördern in der eisigen Wildnis strandet. Wie Neeson bei der Pressetour verriet, prägte ihn die Dreherfahrung nachhaltig und auf eine Weise, mit der sich auch Menschen abseits von Hollywood identifizieren können.

Liam Neeson über Verlust, Freundschaften und das Älterwerden

In The Grey kamen für Liam Neeson Professionelles und Privates auf verblüffende Weise zusammen. Denn Neeson verlor seine Ehefrau Natasha Richardson im Jahr 2009, etwas, womit der Schauspieler viele Jahre zu kämpfen hatte. In The Grey spielte er ebenfalls einen Witwer, der mit dem schmerzhaften Verlust seiner Frau umgehen muss – und in der Wildnis unverhoffte Bündnisse schließt. Auch dieser Punkt war etwas, das sich schließlich in Neesons privatem Leben widerspiegelte.

Im Interview mit The Columbus Dispatch erklärte er dazu 2012:

Es ist komisch, aber es kommt ein Punkt im Leben, an dem man denkt, man hätte bereits alle Freunde gefunden, die man finden wollte. Dann denke ich daran, wie Tash jemanden auf einer Party treffen würde, und plötzlich wird diese Person zu einem guten Freund.

Ich hätte nie gedacht, dass ich an diesem Punkt in meinem Leben noch in der Lage wäre, einige meiner besten Freunde zu treffen. Ich kann sagen, dass die Männer, mit denen ich meinen neuen Film The Grey gemacht habe, zu großartigen Freunden für mich geworden sind, auch nachdem wir aufgehört haben zu drehen. Wir rufen uns gegenseitig ständig an und reden über normale Sachen und wie schwer es ist älter zu werden oder wie unsere Kinder durchschauen, dass wir keine Ahnung haben, wenn wir versuchen sie zu erziehen.

Liam Neeson beschreibt hier eine universelle Erfahrung. Einerseits erzählt er von dem Gefühl beim Älterwerden, dass der eigene soziale Kreis überschaubarer und stabiler wird, während man die Verpflichtungen des Lebens wie Arbeit und Familie unter einen Hut bekommen muss. Wenngleich man mehr Wert auf tiefere Verbindungen und Qualität statt Quantität legt, geht damit manchmal jedoch auch ein Glaube oder vielleicht sogar eine Angst einher, dass sich daran womöglich nicht mehr viel ändern wird, je mehr Jahre ins Land streichen.

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Andererseits beschreibt der Hollywood-Star hier eine Erfahrung, die sicher ebenfalls viele Menschen bereits gemacht haben: dass Verbindungen manchmal auf überraschende Weise an völlig unverhofften Orten entstehen können, auch wenn man selbst nicht mehr daran geglaubt hat. Neeson lehrt uns mit seinem Erlebnis eine Weisheit, an die wir uns immer wieder erinnern sollten: dass es niemals zu spät ist.

Wo könnt ihr The Grey mit Liam Neeson schauen?

Wenn ihr jetzt einmal in den Film reinschauen wollt, der Liam Neesons Sicht aufs Leben so geprägt hat, könnt ihr das aktuell etwa bei Magenta TV im Abo tun. Ansonsten streamt der Film auf den Channels Fantastic und Cinemix+ bei Amazon Prime Video.