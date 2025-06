Liam Neeson ist Frank Drebin Jr.: Der erste lange Trailer für Die nackte Kanone trifft genau den Humor des Originals mit Leslie Nielsen

Im Juli startet die Komödie Die nackte Kanone in den Kinos und im neuen Trailer könnt ihr sehen, wie Liam Neeson in die Fußstapfen des verstorbenen Leslie Nielsen tritt.

Fast 40 Jahre nach dem ersten Teil kehrt Die nackte Kanone ins Kino zurück. Diesmal spielt der oscarnominierte Actionstar Liam Neeson die Hauptrolle des Detectives mit dem Herz aus Gold und dem Hirn aus Holz. Heute wurde der erste lange Trailer für die Neuauflage der Kult-Comedy mit Leslie Nielsen veröffentlicht. Schaut euch hier an, ob Neeson in Nielsens große Fußstapfen treten kann. Mit dabei: Ex-Baywatch-Star Pamela Anderson in der weiblichen Hauptrolle.

Schaut euch hier den Trailer für Die nackte Kanone an:

Die Nackte Kanone - Trailer (Deutsch) HD

So ist Liam Neesons Die nackte Kanone mit dem Original und Leslie Nielsen verbunden

Was sofort auffällt: Der Trailer bietet einige visuelle Gags und Wortwitze, die man sich gut in den Originalfilmen mit Leslie Nielsen vorstellen könnte. Ob er das über die gesamte Laufzeit durchhält, wissen wir natürlich noch nicht.

Wie schon der erste Teaser-Trailer für Die nackte Kanone zeigte, handelt es sich nicht um ein komplettes Reboot. Stattdessen knüpft der Film an die Originaltrilogie und Serie an. Liam Neeson spielt Frank Drebin Jr., den Sohn von Leslie Nielsens heldenhaft dämlichem Polizisten. Cobra Kai-Darsteller Paul Walter Hauser spielt den Nachkommen einer Originalfigur. Als Capt. Ed Hocken Jr. tritt er das Erbe von Franks Freund und Vorgesetztem Ed Hocken an, der im Original von Charakterdarsteller George Kennedy verkörpert wurde.

Die Story dreht sich diesmal um Femme fatale Beth (Pamela Anderson), die den Mord an ihrem Bruder rächen will. Als Bösewicht ist unter anderem Kevin Durand dabei. Zur Besetzung gehören außerdem Danny Huston, CCH Pounder und Wrestling-Star Cody Rhodes.

Die nackte Kanone mit Liam Neeson startet schon im Juli

Die originale Nackte Kanone-Reihe geht ursprünglich auf das Comedy-Trio Zucker, Abrahams und Zucker zurück. Die Autoren und Produzenten David Zucker, Jim Abrahams und Jerry Zucker haben 1982 Die nackte Pistole ins Fernsehen gebracht und danach die drei Kinofilme mit Leslie Nielsen verwirklicht.

Hinter dem Neustart von Die nackte Kanone steckt diesmal anderes Personal, das ebenfalls einschlägige Comedy-Erfahrung gesammelt hat. Als Autor und Regisseur ist Akiva Schaffer dabei, seinerseits Mitglied des Comedy-Trios The Loneley Island und Regisseur der hervorragenden Parodie Popstar: Never Stop Never Stopping mit Andy Samberg. Zu den Produzenten gehört zudem Family Guy-Macher Seth MacFarlane.

Ob die Neuverfilmung so gut unterhält wie das Original mit Leslie Nielsen, erfahren wir am 31. Juli dieses Jahres, wenn Die nackte Kanone in den deutschen Kinos startet.