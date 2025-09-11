"Ein absoluter Reißer mit viel Spannung": Überraschend starker Liam Neeson-Thriller ab heute bei Amazon und (!) Netflix

Ein Film muss nicht unbedingt immer bis ins letzte Detail Sinn ergeben, um Spaß zu machen. Bei Amazon und Netflix gibt es nun zeitgleich richtig starke Liam Neeson-Unterhaltung zu streamen.

Wenn Action-Filme es ordentlich krachen lassen, macht es den allerwenigsten Fans etwas aus, dass bestimmte Szenen unlogisch sind. Solange die Spannung stimmt und es vielleicht noch den einen oder anderen Twist gibt, wollen wir nicht klagen. So auch beim enorm unterhaltsamen Non-Stop von 2014 mit Liam Neeson, der obendrein eine fantastische Inszenierung von Regisseur Jaume Collet-Serra erfährt.

Ihr könnt euch den Action-Thriller schon länger bei Netflix im Abo streamen und seit heute ebenso bei Amazon Prime Video. Hier erfahrt ihr, worum es geht und warum er sich lohnt.

Bei Amazon und Netflix: Darum geht's in Non-Stop mit Liam Neeson als grimmigem Air Marshal

Bill Marks (Liam Neeson) geht seinem Job nach: Er sitzt im Flugzeug und wenn alles glatt geht, fliegt er einfach nur mit. Aber Bill ist Air Marshal und damit als Bewaffneter für die Sicherheit des Fluges zuständig. Selbstverständlich wird die ordentlich gefährdet: Mysteriöse Textnachrichten drohen damit, alle 20 Minuten einen Menschen an Bord des Fluges zu töten. Es sei denn, die Fluglinie überweist 150 Millionen US-Dollar auf ein ganz bestimmtes Konto.

Fieberhaft beginnt Bill Untersuchungen anzustellen, von wem die Bedrohung ausgeht und wie er sie aus der Welt schaffen kann – bis der Air Marshal plötzlich selbst ins Fadenkreuz der Ermittlungen gerät.

Auch interessant: In diesem Artikel erklärt euch Action-Expertin Jenny Jecke, wie das Flugzeug in Non-Stop umgebaut wurde, um den großgewachsenen Liam Neeson ordentlich filmen zu können.

Liam Neeson-Thriller sind fast immer spannend, auch wenn sie keinen Sinn ergeben

In bester John Wick-Manier rächt sich Liam Neeson nicht nur durch die 96 Hours-Reihe. Auch seine bisher vier Kollaborationen mit dem Regisseur Jaume Collet-Serra machen ordentlich Laune. Das beengte und sehr spezielle Setting trägt in diesem Fall besonders stark dazu bei, dass die Spannung von Minute zu Minute steigt. Das findet auch die Moviepilot-Community, die den Streifen mit 7 von 10 Punkten bewertet. User Bryan.Mills schreibt:

Ein absoluter Reißer mit viel Spannung ... die Story ist zwar sehr weit hergeholt - dafür sind die schauspielerischen Leistungen tiptop. Selbst bei den Kulissen wurde nicht gespart

Auch User SoboTheBigLebowski war begeistert:

Der Film erzeugt eine klaustrophobische Machart, wo man ohnehin schon keine Kontrolle über das Geschehen in der Luft hat. Dies kollidiert dann zusätzlich mit Erpressungen, Bombendrohungen, Morden und Toten,. Diese Elemente erschaffen Angst und Panik in einer neuen Dimension.

Fazit: Nervenaufreibend und ohne Verschnaufpause!

Der Film unterhält also, auch wenn eswirkt, was hier überhaupt passiert. Ich meine, wie wollen die Terroristen unbemerkt alle 20 Minuten einen Menschen an Bord des doch recht überschaubaren Fliegers um die Ecke bringen, ohne selbst direkt aufzufallen? Aber das spielt alles keine Rolle und trübt die Freude an dem rasanten Action-Streifen kaum.

Selbstverständlich schadet der Angelegenheit auch nicht, dass neben Liam Neeson auch noch der Rest des Casts äußerst hochkarätig daherkomm: Lupita Nyong'o, Scoot McNairy und Julianne Moore mischen ebenfalls mit.

Dieser Artikel erschien bei Moviepilot erstmals 2025 und wir haben ihn für euch aktualisiert.