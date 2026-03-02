Vor His & Hers, Adolescence und anderen Hits kam eine deutsche Miniserie zu Netflix und sorgte international für Aufsehen. Die neue Serie der Macherin startete dieses Jahr.

Miniserien sind beim Streaming-Anbieter Netflix stets angesagt, schon allein weil man keine Angst haben muss, dass die Serie vor dem Finale abgesetzt wird. Diese Weisheit bestätigte vergangenes Jahr Adolescence – Netflix' erfolgreichste Miniserie – und erst Anfang diesen Jahres His & Hers.

Zu den großen, in sich abgeschlossenen Erfolgen des Streamers gehört aber auch eine Produktion aus Deutschland. Über 85 Millionen Views hat sie seit ihrem Start im September 2023 angesammelt. Und einen International Emmy als beste Miniserie gab es für den Thriller Liebes Kind ebenfalls.

Liebes Kind gehört zu den erfolgreichsten Netflix-Miniserien der letzten Jahre

Liebes Kind ist natürlich nicht die erste deutsche Netflix-Serie, die international für Aufsehen gesorgt hat (diese Ehre gehört Dark), aber kaum eine Show wurde so viel gesehen. Zwischen September 2023 und Ende Dezember 2025 hat Liebes Kind weltweit 85,7 Millionen Aufrufe und 413,3 Mio. gesehene Stunden erzielt, wie Whats on Netflix ausgerechnet hat.

Die Zahlen lassen sich schwer mit älteren Produktionen vergleichen, da Netflix jahrelang keine vollständigen Aufrufzahlen herausgegeben hat. Schauen wir uns die Statistiken seit 2023 an, dann sah die Top 10 der bis dato meistgesehenen Miniserien von Netflix bis vor Kurzem so aus:

Bis His & Hers mit Jon Bernthal und Tessa Thompson dieses Jahr die Charts stürmte, war Liebes Kind in den Top 5 der beliebtesten Miniserien von Netflix.

In Liebes Kind entkommt eine Mutter aus einer jahrelangen Gefangenschaft

Über Jahre hinweg hielt ein Unbekannter die junge Lena (Kim Riedle) und ihre beiden Kinder, Jonathan (Sammy Schrein) und Hannah (Naila Schuberth), in einer fensterlosen Isolation gefangen. Doch dann geschieht das Unmögliche: Lena gelingt zusammen mit Hannah der Ausbruch.

Als die Nachricht von der vermeintlich Überlebenden die Runde macht, keimt bei den Eltern der seit 13 Jahren vermissten Lena Beck sofort Hoffnung auf. Matthias (Justus von Dohnányi) und Karin (Julika Jenkins) eilen ins Krankenhaus, getrieben von der Sehnsucht, ihre Tochter nach über einem Jahrzehnt Ungewissheit endlich wiederzusehen. Doch am Krankenbett folgt die bittere Enttäuschung: Die Frau im Bett ist nicht ihre Tochter.

Die Kritiken waren durchwachsen bis positiv, und bei Moviepilot gibt die Community dem Twist-reichen Thriller eine Durchschnittswertung von guten 6,9 Punkten bei über 580 Bewertungen.

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Nach Liebes Kind kam vor Kurzem Die Falle zu Netflix

Liebes Kind basiert auf einem Roman von Romy Hausmann und wurde von Isabel Kleefeld und Julian Pörksen für Netflix umgesetzt. Kleefeld arbeitete direkt an ihrer nächsten Netflix-Produktion, dem psychologischen Thriller Die Falle, für den sie den gleichnamigen Roman von Melanie Raabe adaptiert. Darin versucht eine abgeschieden lebende Schriftstellerin einem mutmaßlichen Mörder eine Falle zu stellen. Die Falle streamt seit dem 13. Oktober 2026, kommt allerdings nur auf eine Community-Wertung von 5,6.

Genau wie Liebes Kind hat Die Falle 6 Folgen und streamt im Abo bei Netflix.

Dieser Artikel wurde erstmals im März 2026 bei Moviepilot veröffentlicht. Wir haben ihn für euch aktualisiert.