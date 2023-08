Limitiert und ungeschnitten: Einer der besten Horror-Filme des Jahres kommt nach riesigem Hype ins Heimkino

Mit Talk to Me erscheint ein absoluter Horror-Kracher als limitierte Sonder-Edition auf Blu-ray – ein Deal, den Genre-Fans sich keinesfalls entgehen lassen sollten.

im Sommer 2023 die deutschen Kinosäle. Jetzt kommt der Film als limitiertes Mediabook ins Heimkino.



Die Sonderedition inklusive Blu-ray erscheint hierzulande zwar erst am 08. Dezember 2023, allerdings könnt ihr das Sammlerstück schon jetzt bei Amazon vorbestellen. Dabei gilt: Schnell sein lohnt sich, denn die Limited Edition ist nur begrenzt verfügbar.

Talk to Me vorbestellen: Was ihr für euer Geld bekommt



Vorbesteller:innen zahlen für die Limited Collector's Edition von Talk to Me bei Amazon derzeit 39,99 Euro. Die Lieferung erfolgt dann pünktlich zum Erscheinungstermin am 8. Dezember 2023. Enthalten ist der Film auf Blu-ray in 4K UHD sowie Full-HD.



Amazon Talk to Me Limited Mediabook

Fans kommen außerdem in den Genuss folgender Boni:

ungeschnittene Kinofassung

deutsche und englische Tonspur (DTS-HD), deutsche Untertitel

24-seitiges Media-Book

Trailer

Gen-Z trifft auf klassischen Horror-Wahnsinn: Warum lohnt sich Talk to Me?

Nach dem Tod ihrer Mutter lebt die australische Schülerin Mia allein bei ihrem Vater. Weil sie es dort nur bedingt aushält, verbringt sie viel Zeit mit ihrer Freundin Jade, die eine Beziehung mit Mias Exfreund Daniel pflegt.



Eines Tages stößt Mia auf ein Snapchat-Video einer Geisterbeschwörung und hofft, dass sie dadurch noch einmal mit ihrer Mutter sprechen kann. Ein erster Versuch gelingt überraschend, sodass Mia erneut eine Séance veranstaltet, bei der auch Jades Bruder Riley dabei ist.

Doch diesmal hält sich Mia nicht an die goldene Regel und ruft Geister, die sie anschließend nicht mehr los wird ...

Bereits der Trailer zu Talk to Me verzückte Horror-Fans, und der Kinofilm löste gegebene Versprechen dann auch vollends ein. Die Kombination aus klassischem Horror-Plot (Geisteranrufung) mit einer Geschichte, die sich um Trauer und Verlust dreht, überzeugte Kritiker:innen und Kinogänger:innen gleichermaßen.

Auf Rotten Tomatoes erreicht Talk To Me eine Wertung von 94 Prozent bei der Kritik, während der Audience-Score bei 82 Prozent liegt. Lob kassieren vor allem die herausragenden Effekte, die großartigen Schauspielleistungen und der garantierte Gruselfaktor. Horror-Fans sollten sich dieses Genre-Meisterwerk also nicht entgehen lassen.

