Linda Hamilton hat Arnold Schwarzenegger beim Dreh zu Terminator nicht ernst genommen: "Er war ein Angeber. Ein Bodybuilder, der so tat, als sei er ein Schauspieler."

Als Linda Hamilton das erste Mal für Terminator in die Rolle der Sarah Connor schlüpfte, hatte sie keine gute Meinung von ihrem Co-Star Arnold Schwarzenegger.

Heute ist der Terminator die wahrscheinlich berühmteste Rolle von Arnold Schwarzenegger. Doch als James Camerons Sci-Fi-Film Terminator 1984 ins Kino kam, stand der Bodybuilder noch am Anfang seiner Hollywood-Filmkarriere. Deshalb hatte insbesondere sein Co-Star Linda Hamilton große Zweifel an seiner Besetzung.

Linda Hamilton hielt Arnold Schwarzenegger vor Terminator für einen Wichtigtuer

Nach meiner überheblichen Definition war Arnold [Schwarzenegger] ein Angeber. Ein Bodybuilder, der so tat, als sei er ein Schauspieler.

In der Netflix-Doku Arnold von 2023 erinnerte Linda Hamilton sich an den Beginn des Terminator-Franchises. Für sie war der Sci-Fi-Film nur ein weiterer kleiner Job, dessen Drehbuch sie wenig überzeugte. Dass der mit 6 Millionen Dollar budgetierte Film fast 80 Millionen einspielen würde, wusste damals noch niemand. Noch größere Bedenken hatte sie allerdings bei der Besetzung von Arnold Schwarzenegger als Roboter T-800. Genaugenommen hielt sie ihren Co-Star laut Yahoo für einen

Bei diesem ersten negativen Eindruck blieb es allerdings nicht. Ganz ähnlich wie in der Terminator-Filmreihe wandelte der böse Roboter sich in Linda Hamiltons Augen zum Verbündeten:

Aber weil ich neugierig war, ging ich hin und stellte mich daneben, um ihm zuzusehen. Und ich begann es ihm abzukaufen. Die Körperlichkeit und Steifheit und all die anderen Sachen, die er mitbrachte. Ich dachte: 'Ok, das könnte funktionieren.'

Arnold Schwarzenegger beneidete Linda Hamilton in Terminator 2

Beim nächsten Zusammentreffen zur Fortsetzung Terminator 2 - Tag der Abrechnung hatte sich sogar ein gewisses Konkurrenz-Verhältnis zwischen Schwarzenegger und Hamilton entwickelt. Denn wie unter anderem EW berichteten, staunte der Terminator-Star nun umgekehrt über Linda Hamiltons Muskeln:

Ich starrte auf ihre Arme. Der Trizeps, die Venen, der Bizeps. Sie war wie ein Miniatur-Bodybuilder und ich konnte nicht glauben, dass sie definierter war als ich.

Nach der anfänglichen Distanziertheit hat sich über die Jahrzehnte hinweg ein tiefer Respekt etabliert. Heute pflegen die beiden eine Freundschaft, die nun schon auf 42 Jahre Terminator-Franchise zurückblicken kann.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im August 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.