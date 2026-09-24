Hatte Lizzie Borden eine lesbische Beziehung zu Bridget Sullivan? Das steckt hinter Monster Staffel 4

Die 4. Staffel der Monster-Serie auf Netflix dreht sich um die berüchtigte Lizzie Borden. Entspricht ihre Liebesbeziehung zu ihrem Hausmädchen den historischen Tatsachen?

Die Monster-Serie über die berühmtesten Mörder oder Mordfälle der USA ist seit Anfang an umstritten. Nicht zuletzt auch, weil die Produzenten Ian Brennan und Ryan Murphy häufig Fakt mit Fiktion vermischen: So hat etwa Ed Gein (Charlie Hunnam) Visionen von der KZ-"Kommandeuse" Ilse Koch (Vicky Krieps). In Staffel 4 bewundert die US-Serienmörderin Aileen Wuornos (Sarah Paulson) die Hauptfigur Lizzie Borden (Ella Beatty), was historisch nicht belegt ist. Aber wie steht es mit Lizzies Liebesbeziehung zu ihrem Hausmädchen Bridget Sullivan (Krieps)?

Fakt und Fiktion in Monster Staffel 4: War Lizzie Borden wirklich lesbisch?

Um die Tatsachen gleich offen zu nennen: Es gibt keine Beweise dafür, dass Lizzie Borden lesbisch war oder eine Beziehung zu Bridget Sullivan unterhielt. Laut People war Borden nie verheiratet, weder mit Frauen noch mit Männern.

Wie der Artikel aber auch nahelegt, wurde viele Jahre über Bordens Sexualität spekuliert. Dazu gehörten auch Vermutungen zu Liebesbeziehungen mit Sullivan oder der Schauspielerin Nance O'Neil (Jessica Barden). Mit letzterer pflegte die reale Lizzie Borden immerhin eine Freundschaft.

Die Liebesbeziehung zwischen Borden und Sullivan gilt bis heute als Spekulation

Gegenüber Bridget Sullivan gibt es dafür allerdings keine Belege: Nach dem Prozess, in dessen Verlauf Borden freigesprochen wurde, verließ Sullivan Fall River, heiratete in Montana einen Mann und kehrte laut Rolling Stone nie wieder zu Borden zurück. Sie habe Lizzie gemocht, erklärte sie, aber nie herausgefunden, wer ihre Eltern tatsächlich ermordet habe.

Ob Lizzie Borden, Bridget Sullivan oder beide lesbisch waren und eine Beziehung zueinander unterhielten, ist also eine Frage der Spekulation. In den ländlichen USA der 1890er Jahre galt eine queere Liebesbeziehung als Tabu – keine Beweise heißt in diesem Fall also nicht automatisch auch keine Existenz. Allerdings wurde den Frauen die lesbische Beziehung stets nur angedichtet, und selten mit guten Absichten.