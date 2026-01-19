Logikfehler bei The Big Bang Theory: Hat Sheldon eine Krankheit überwunden?

In langlebigen Serien wie The Big Bang Theory kann es schon einmal zu Logik- oder Kontinuitätsfehlern kommen. Manchmal lassen diese sich aber auch erklären.

The Big Bang Theory lief zwölf Jahre lang. Bei einer so langen Laufzeit gibt es immer wieder Details und Fakten, die übersehen werden können. Was in der einen Staffel noch klar erzählt wurde, kann einige Seasons später plötzlich geändert werden. Auch The Big Bang Theory hat viele kleine Fehler im Laufe der Zeit gemacht. Für einen dieser Schnitzer könnte es allerdings eine Erklärung geben.

Hat Sheldon Cooper in The Big Bang Theory eine Katzenhaarallergie überwunden?

Bereits in der 3. Episode von Staffel 1 erfahren wir, dass Sheldon Cooper (Jim Parsons) eine Katzenhaarallergie hat. Als Leonard (Johnny Galecki) Liebeskummer wegen Penny (Kaley Cuoco) entwickelt, will er sich eine hypoallergene Katze zulegen. Damit nimmt er Rücksicht auf Sheldons Asthma, das durch eine Allergie ausgelöst wird.

Wer sich daran erinnert, wird möglicherweise von der 3. Episode in Staffel 4 verwirrt. In dieser ist es nämlich Sheldon, der wegen seiner beendeten Beziehung mit Amy (Mayim Bialik) ein Loch in seinem Leben füllen will. Und auch Sheldon sucht sich dafür Katzen aus – und zwar gleich einen ganzen Haufen.

Wie kommt es, dass Sheldon trotz seiner Allergie plötzlich so viele Katzen bei sich haben möchte? Da zwischen diesen beiden Folgen mehrere Jahre liegen, könnte man einfach davon ausgehen, dass die Autoren das übersehen haben.

Diese Erklärungen gibt es für den Logikfehler in TBBT

Allerdings ist die Tatsache, dass Sheldon sich gefahrlos mit so vielen Katzen umgeben kann, gar nicht so unrealistisch. Es gibt nämlich mehrere Möglichkeiten, mit Allergien umzugehen. Zum einen gibt es die Desensibilisierung bzw. die Hyposensibilisierung. Dabei wird der allergene Stoff in geringen Maßen in den Körper gegeben, sodass das Immunsystem sich daran gewöhnen kann.

Noch viel wahrscheinlicher ist es jedoch, dass Sheldon eine spontane Toleranzinduktion erlebt hat. Es kann vorkommen, dass das Immunsystem sich weiterentwickelt und von sich aus den allergenen Stoff nicht mehr als potenzielle Gefahr ansieht.

Ich selbst war lange Zeit auch gegen Katzenhaare allergisch. Und auch bei mir ist die spontane Toleranzinduktion aufgetreten, wodurch Katzen heute keine Auswirkungen mehr auf mich zu haben scheinen. Daher ist es auch bei Sheldon eine mögliche Erklärung für diesen scheinbaren Logikfehler.