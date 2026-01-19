Das ist gar kein Logikfehler in The Big Bang Theory: Sheldons chronische Erkrankung kann durchaus geheilt werden

In langlebigen Serien wie The Big Bang Theory kann es zu Kontinuitätsfehlern kommen. Eine davon betrifft Sheldons Erkrankung, die plötzlich weg ist – aber wie bei mir selbst könnte sie spontan geheilt worden sein.

The Big Bang Theory lief zwölf Jahre lang. Bei einer so langen Laufzeit gibt es immer wieder Details und Fakten, die übersehen werden können – auch von den Autor:innen selber. Was in der einen Staffel noch klar erzählt wurde, kann einige Seasons später plötzlich geändert werden. Auch The Big Bang Theory hat viele kleine Fehler im Laufe der Zeit gemacht. Für einen dieser vermeintlichen Schnitzer könnte es allerdings eine Erklärung geben, denn ich habe sie selbst erlebt.

Hat Sheldon Cooper in The Big Bang Theory eine Katzenhaarallergie überwunden?

Bereits in der 3. Episode von Staffel 1 erfahren wir, dass Sheldon Cooper (Jim Parsons) eine weit verbreitete chronische Erkrankung hat: eine Katzenhaarallergie. Als Leonard (Johnny Galecki) Liebeskummer wegen Penny (Kaley Cuoco) entwickelt, will er sich eine hypoallergene Katze zulegen. Damit nimmt er Rücksicht auf Sheldons Asthma, das durch eine Allergie ausgelöst wird.

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Wer sich daran erinnert, wird möglicherweise von der 3. Episode in Staffel 4 verwirrt. In dieser ist es nämlich Sheldon, der wegen seiner beendeten Beziehung mit Amy (Mayim Bialik) ein Loch in seinem Leben füllen will. Und auch Sheldon sucht sich dafür Katzen aus – und zwar gleich einen ganzen Haufen. Das sollte bei Sheldons Abneigung gegen Katzenhaar aber nicht möglich sein.

Sheldon könnte wie ich durch eine spontane Toleranzinduktion geheilt worden sein

Anstatt den Autor:innen einen Vorwurf zu machen, könnte es natürlich auch sein, dass sie uns einfach nicht in ihre interne Erklärung eingeweiht haben. Theoretisch gibt es nämlich mehrere Möglichkeiten, mit Allergien umzugehen. Zum einen gibt es die Desensibilisierung bzw. die Hyposensibilisierung. Dabei wird der allergene Stoff in geringen Maßen in den Körper gegeben, sodass das Immunsystem sich daran gewöhnen kann.

Noch viel wahrscheinlicher ist es jedoch, dass Sheldon eine spontane Toleranzinduktion erlebt hat. Es kann vorkommen, dass das Immunsystem sich weiterentwickelt und von sich aus den allergenen Stoff nicht mehr als potenzielle Gefahr ansieht. Für kurzfristige Abhilfe gibt es sogar Tabletten, die Allergie-Symptome lindern.

Ich selbst war lange Zeit gegen Katzenhaare allergisch. Und auch bei mir ist die spontane Toleranzinduktion aufgetreten, wodurch Katzen heute keine Auswirkungen mehr auf mich zu haben scheinen. Auch es uns die Autor:innen von The Big Bang Theory nicht erklärt haben, schrammen sie in diesem Fall an einem Logikfehler vorbei.

Dieser Artikel wurde erstmals im Januar 2026 bei Moviepilot veröffentlicht. Wir haben ihn für euch aktualisiert.