Loki bei Disney+: Start, Handlung und alle Infos zur verrückten Marvel-Serie

Tom Hiddleston kehrt noch einmal als Loki in der gleichnamigen Disney+-Serie zurück. Wir haben alle wichtigen Infos zu dem Projekt für euch zusammengetragen.

Auf dem Streamingdienst Disney+ wird das Marvel Cinematic Universe auch außerhalb des Kinos in Form von Serien erweitert, deren Geschichten eng mit denen der Avengers und Co. verknüpft sind. Für eine der ersten MCU-Serien schlüpft Tom Hiddleston noch einmal in die Rolle des Gottes Loki, um uns ein wildes Abenteuer zu bringen, das so verrückt klingt, wie eine Marvel-Version von Rick and Morty.

Wir haben für euch alle wichtigen Informationen zur neuen Marvel-Serie Loki zusammengetragen. Diesen Artikel aktualisieren wir regelmäßig mit neuen Details, damit ihr bis zum Start 2021 immer auf dem neusten Stand bleibt.

Wovon handelt Loki?

Die Marvel-Serie Loki handelt natürlich vom Gott des Schabernacks und Thors Adoptivbruder Loki Laufeyson. Die Handlung spielt nach den Ereignissen aus Avengers 4: Endgame. Obwohl Loki bereits zu Beginn von Avengers 3: Infinity War von Thanos höchstpersönlich getötet wurde, kehrt Loki in seiner Solo-Serie zurück.

Wie das möglich ist? In Endgame konnte der Loki aus dem Jahr 2012 durch die Zeitreisen der Avengers den als Tesserakt bekannten Infinity Stein in die Hände bekommen. Zuletzt sahen wir, wie er mit diesem verschwand.

Da Loki nun durch verschiedene Zeitlinien - unter anderem ins Jahr 1975 - und das Multiversum reisen kann, macht er die sogenannte Time Variance Authority auf sich aufmerksam. Die ist eine Organisation, die die verschiedenen Zeitlinien im Multiversum überwacht.

Ebenso soll Loki mit dem MCU-Film Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness verbunden sein und dessen Ereignisse maßgeblich beeinflussen.

Wer gehört zum Cast von Loki?

Viel ist über die Besetzung von Loki bisher nicht bekannt. Neben Tom Hiddleston, der erneut in die Rolle des Loki schlüpft, wurde auch Hollywood-Star Owen Wilson in einer noch unbekannten aber zentralen Rolle besetzt.

Ein weiteres Gesicht in Loki ist die britische Schauspielerin Sophia Di Martino. Es wird bereits vermutet, dass sie eine weibliche Version von Loki spielen wird - das Multiversum macht's möglich.



Welche Macher stecken hinter der Loki-Serie?

Die Drehbücher zu Loki stammen vom Autor Michael Waldron, der zuvor für die Animationsserien HarmonQuest und Rick and Morty schrieb. Darüber hinaus steuerte er die Drehbücher zur Wrestling-Serie Heels bei, die 2020 erscheinen soll.

Inszeniert werden alle 6 Episoden der 1. Staffel von Kate Herron, die zuvor bei Netflix als Regisseurin für Daybreak und Sex Education tätig war. Da beide Projekte stark auf Comedy setzen, lässt sich bereits spekulieren, dass auch Lokis Solo-Abenteuer von viel Komik begleitet wird.

Gibt es schon einen Trailer zu Loki?

Beim Super Bowl 2020 wurden (zusammen mit The Falcon and the Winter Soldier und WandaVision) die ersten bewegten Bilder aus Loki veröffentlicht. In dem sehr knappen ersten Auftritt ist Loki als möglicher Gefangener der Time Variance Autority zu sehen, der ein düsteres Versprechen macht: "Ich werde den ganzen Laden hier abfackeln."

Wann und wo startet Loki?

Die Marvel-Serie Loki wird offiziell im Rahmen der 4. Phase des Marvel Cinematic Universe veröffentlicht. Der Start der 6 Episoden soll 2021 auf Disney+ sein. Dort werden die neuen Folgen voraussichtlich wöchentlich ausgestrahlt.

Welche MCU-Serien kommen noch auf Disney+?

Noch vor dem Start von Loki erwarten uns bereits 2020 die beiden ersten Disney+-Serien des MCU:

Darüber hinaus sind weitere Serien im Marvel Cinematic Universe in Planung. Bereits seit Längerem befindet sich eine Hawkeye-Serie in Entwicklung, die allerdings vorerst auf Eis gelegt wurde. Weiterhin sind aktuell Serien zu She-Hulk, Moon Knight und Mrs. Marvel und die Animationsserie What If...? geplant.

