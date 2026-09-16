Von der lustigeren LOL-Alternative läuft jetzt die beste Staffel seit Jahren – Folge 1 wurde schon 2,33 Mio. Mal gestreamt

Legendäre Sitcom-Stars versammeln sich in der aktuellen Staffel einer Comedy-Show, die schon seit 22 Seasons läuft. Vor allem Fans von LOL: Last One Laughing müssen reinschauen. Your time starts now!

Die nächste Staffel von LOL: Last One Laughing mit Bully Herbig lässt auf sich warten und das neue Spin-off LOL Next enttäuscht euch wie viele andere auch? Perfekt. Das gibt mir die Gelegenheit, euch erneut die ohnehin viel ulkiere Alternative aus Großbritannien vorzustellen. Damit meine ich nicht die UK-Version von LOL, sondern das geniale Comedy-Format, das seit 2015 schon 22 Staffeln hervorgebracht hat und aktuell erneut über sich hinauswächst: Taskmaster!

LOL-Alternative Taskmater: Staffel 22 holt große Wunsch-Stars in den Comedy-Cast

Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich euch Taskmaster zum Start von Staffel 17 vorgestellt habe. Hier noch mal kurz das Konzept: Der große Gastgeber Greg Davies und sein "kleiner" Assistent Alex Horne lassen fünf Comedians über mehrere Episoden hinweg aberwitzige Aufgaben erledigen. Von der anfänglichen Prize Task, bei der sie nach einer Vorgabe das beste Mitbringsel als Episodengewinn mitbringen müssen, über kreative Präsentationen bis hin zu reiner Sisyphosarbeit mit einfallsreichen Umwegen. Klingt simpel, wird in der Hand von britischen Comedy-Profis aber zu einer der unterhaltsamsten Angelegenheiten, die das UK-Fernsehen je hervorgebracht hat.

Unzählige Stand-up- und Comedy-Stars sowie einige Sondergäste, die eher aus dem Bereich Schauspiel oder Moderation kommen, nahmen bereits an Taskmaster teil. Auch einige US-Stars verirrten sich zuletzt in die Show, die seit einigen Jahren auch parallel zur Ausstrahlung auf Channel 4 auf YouTube gestellt wird. Die vorletzte Woche angelaufene Staffel 22 bringt nun ein paar Traumgäste ins Spiel, die sich viele Fans – inklusive mir – schon lange herbeigesehnt haben.

Seht hier direkt die 1. Folge von Taskmaster Staffel 22:

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Allen voran mischt in der neuen Taskmaster-Staffel endlich der aus The IT Crowd und unzähligen Panel-Shows bekannte Tausendsassa Richard Ayoade mit, der das Ganze genauso trockenhumorig und lakonisch angeht, wie man es von ihm erwarten würde. Zwei weitere Comedy-Größen stehen ihm mit Matt Lucas (Little Britain) und der aus Peep Show bekannten Isy Suttie zur Seite, während die international weniger bekannten Stand-up-Komikerinnen Chloe Petts und Nina Conti den Cast komplettieren.

Zu den Aufgaben der aktuellen Highlight-Staffel zählten bisher etwa: "Performe ein leidenschaftliches Duett über dich mit dir selbst!", "Errechne die Höhe dieses Turms in Baked Beans!" oder "Entdecke ein Gesicht auf einem Stück Toast!". Dank des Casts jetzt schon eine legendäre Season!

Taskmaster als internationaler Exportschlager

Bereits die 1. Folge der 22. Taskmaster-Staffel wurde schon über 2,33 Millionen Mal auf YouTube abgerufen, wo jeden Donnerstag eine neue Episode aufwartet, die internationale Fans nicht länger semi-legal streamen müssen. Diese Woche ist Folge 3 dran und ein Ende ist in Anbetracht des großen Erfolgs nicht in Sicht. Solange Greg und Alex noch Aufgaben einfallen, wird es auch in Zukunft noch Taskmaster geben, die nicht nur in der britischen Originalversion ein Erfolg geworden ist.

Über zehn internationale Ableger, wie Taskmaster-Versionen in Australien, Neuseeland oder Dänemark, existieren bereits. Viele von ihnen auch schon mit mehreren Staffeln auf dem Buckel. Die deutsche Version mit Atze Schröder und einigen Stars, die sich jetzt wohl in LOL das Lachen verkneifen, hat es hingegen – den Comedy-Göttern sei dank – nicht über einen Piloten hinaus geschafft.