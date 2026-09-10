Ist nach 4 Folgen LOL Next schon Schluss? Die Zukunft der Prime-Comedy ist geklärt

Alle vier Folgen des neuen LOL-Spin-offs sind auf einmal bei Amazon Prime erschienen. Hier erfahrt ihr, ob es eine 2. Staffel LOL Next geben wird und wie es mit der Hauptserie weitergeht.

Seit Jahren zählt das deutsche Comedy-Format LOL: Last One Laughing zu den beliebtesten Amazon Prime-Serien. 2026 gibt es eine Neuerung, denn die Hauptserie wird um ein frisches Spin-off erweitert. LOL Next tauscht Bully gegen Hazel Brugger als Host aus und schickt zehn bekannte Internet-Persönlichkeiten ins gewohnte Duell mit Lachverbot.

Falls ihr die vier Folgen des Ablegers, die alle am 10. September online gegangen sind, schon durchgeschaut habt und euch fragt, wie es weitergeht, erfahrt ihr hier die Antwort.

Die Zukunft von LOL Next und der Hauptserie ist schon gesichert

Auch wenn das LOL-Spin-off nach vier Episoden schon wieder vorbei ist, wird es mehr davon geben. Seit kurzem wurde bereits offiziell verkündet, dass LOL Next um eine 2. Staffel verlängert wurde. In der Pressemitteilung von Prime Video wurde auch das Schicksal der Hauptserie geklärt. LOL wird ebenfalls zurückkehren und Staffel 8 soll dann Ostern 2027 starten.

Auch wenn es noch keine inhaltlichen Details zur Rückkehr gibt, wurde die kommende LOL-Season mit einer Überraschung angeteast. Worum es sich dabei handelt, darf erstmal munter spekuliert werden. 2027 wird dann auch LOL Next mit Season 2 zurückkehren. Wann genau die neuen Folgen des aktuellen Ablegers starten, wurde nicht näher benannt.

Und falls ihr generell wissen wollt, welche Serien-Highlights ihr im September streamen könnt, hört doch mal hier rein:

Podcast: Die 15 besten Serien im September bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im September, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im September umfassen neben dem Spin-off zum Amazon-Hit Reacher und dem nächsten Killer-Kapitel aus der Netflix-Anthologie Monster auch das Babylon Berlin-Finale sowie die Rückkehr ins Outlander-Universum und einen Endzeit-Thriller mit Vampiren.