LOL Staffel 5 könnt die erste LOL-Staffel werden, die schon nach 2 Folgen zu Ende ist

Die 5. Staffel von LOL kündigt sich mit zehn neuen Teilnehmer:innen an. Besonders ein Name sorgt jetzt schon für Angst und Schrecken: Otto Waalkes könnte mühelos mit nur einer Grimasse die Konkurrenz rauskegeln.

Als ich Anfang des Jahres das LOL-Weihnachts-Special nachgeholt habe, bin ich nach den drei Folgen zum Entschluss gekommen, dass die Bully-Show mit dem brillanten Comedy-Duo Anke Engelke und Bastian Pastewka gepeakt ist. Bereits zuvor haben die beiden im Alleingang meine Lachmuskeln herausgefordert. Gemeinsam sind sie unschlagbar. Die Avengers der deutschen Comedy im TV. Was soll da noch kommen?

Seit wenigen Tagen ist die Besetzung der neuen LOL-Staffel bekannt und ich befürchte, wir haben schon die Antwort. Für die inzwischen fünfte Runde der Hauptserie hat sich LOL-Gastgeber und -Moderator Michael "Bully" Herbig eine absolute Comedy-Legende eingeladen: Otto Waalkes. Das könnte einen K.-o.-Sieg in den ersten zwei Episoden bedeuten. Wer in aller Welt soll gegen den Außerfriesischen bestehen?

Comedy-Legende mit über 60 Jahren Erfahrung: Otto Waalkes mischt LOL Staffel 5 bei Amazon Prime auf

Otto Waalkes braucht keine große Vorstellung mehr. Seit den 1960er Jahren bringt der ostfriesische Komiker, Musiker und Schauspieler die Menschen zum Lachen. Vieles davon ist sicherlich ein Produkt seiner Zeit und aus heutiger Sicht streitbar. An dem popkulturellen Fußabdruck, den er durch Otto, 7 Zwerge und seine Synchronrolle als Sid in der Ice Age-Reihe hinterlassen hat, besteht aber kein Zweifel.

Tobis Otto Waalkes in Otto – Der Film

Für mehrere Generationen ist Otto einer der definierenden Comedy-Namen. Dank seines eigenwilligen Humors konnte er sich eine unverkennbare Marke schaffen, die auch nach einer Dekade, in der er weniger im Rampenlicht stand, nicht in Vergessenheit geraten ist. Mit LOL erhält Otto die wohl größte Bühne seit seinen Kino-Hits in den 2000er Jahren. Schon jetzt dürften die anderen Teilnehmer:innen zittern.

Zu Beginn einer jeden LOL-Staffel kommen die Stars einzeln im Studio an. Nicht selten geht dabei ein Raunen durch die Runde, wenn jemand wie Pastewka den Raum betritt. Der kommt nämlich immer sehr gut vorbereitet und hat mindestens einen Sketch vorbereitet haben, der die Leute aus der Fassung bringt, vorzugsweise mit verstellter Stimme und absurdem Kostüm. Doch das ist nicht die größte Herausforderung.

So präzise Pastewka seine Sketche einstudiert, nichts ist gefährlicher als seine beiläufigen und gleichzeitig sehr eindringlichen Blicke, die er der Konkurrenz dazwischen zuwirft. Die kleinste Regung in seinem Gesicht oder eine unauffällig auffällige Bewegung kann einen innerlich vor Lachen zerreißen. Mit anderen Worten: Pastewka ist eine wandelnde Comedy-Bombe – und da kommen wir wieder zu Otto Waalkes.

LOL Staffel 5 könnte dank Ottos Witze-Repertoire die kürzeste werden: Wer in aller Welt soll das überleben?

Egal, was Waalkes an großen Gags vorbereitet, am gefährlichsten sind die vielen bizarren Dinge, die er einfach so nebenbei macht. Ein seltsamer Gang, ein aufgedrehtes Hopsen. Kurz die Stimme verstellen und mit begierigen Augen dreinblicken. Im richtigen Moment kann Otto problemlos alle Sicherheitsmechanismen des Nicht-Lachen-Wollens außer Kraft setzen. Keiner der LOL-Teilnehmenden dürfte dagegen immun sein.

Amazon Otto Waalkes und die Besetzung von LOL Staffel 5

Auch die Unberechenbarkeit hat Otto auf seiner Seite. Obwohl er einen markanten Humor besitzt, wäre es ein Fehler, seine sechs Dekaden an Comedy-Erfahrung auf einen sich immer wiederholenden Witz zu reduzieren. Otto kann auf ein riesiges Repertoire zurückgreifen, von gekrümmten Körperhaltungen über einfallsreiche Wortspiele bis zu abstrusen Geräuschketten, die uns in eine andere Comedy-Dimension katapultieren.

Zudem hat Otto einen psychologischen Vorteil. Er kommt nicht als unbeschriebenes Blatt in die Show. Der Ruf, der ihm vorauseilt, ist kein Geheimnis und könnte den neuen LOL-Cast mächtig unter Druck setzen. Mit Ottos Präsenz geht automatisch die Angst einher, dass jeden Augenblick etwas Urkomisches passieren kann. Das steigert die Nervosität. Und wer nervös ist, muss sich deutlich mehr anstrengen, nicht zu lachen.

Otto könnte LOL so schnell für sich entscheiden wie noch niemand zuvor.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.