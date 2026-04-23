Fast alle Stars von LOL Staffel 7 jetzt enthüllt – mit Änderung, die es noch nie gab

In wenigen Wochen startet LOL: Last One Laughing in die 7. Staffel bei Amazon Prime. Jetzt ist der Cast der neuen Runde fast komplett. Nur ein geheimer Name fehlt noch.

Es wird wieder lustig bei Amazon Prime: Michael "Bully" Herbig bringt das Erfolgsformat LOL: Last One Laughing zurück, das seit sechs Jahren bei dem Streamer beheimatet ist. Bereits im März wurden die ersten Teilnehmer:innen der 7. Staffel bekannt gegeben. Jetzt folgt der nächste Schwung mit einigen Hochkarätern.

Der Cast von LOL Staffel 7 ist fast komplett

Neu im Cast der 7. Staffel von LOL sind: Martina Hill, Barbara Schöneberger, Torsten Sträter und Tedros "Teddy" Teclebrhan. Wer sich auch nur ein bisschen in der deutschen Comedy-Szene auskennt, wird von all diesen Namen schon einmal etwas gehört haben. Auch im LOL-Kontext waren sie längst vor der Kamera zu sehen.

Das Quartett gesellt sich zu Elton, Max Giermann, Michelle Hunziker, Carolin Kebekus und Olaf Schubert, die zuvor für das bevorstehende Lachduell angekündigt wurden. Wie aus einer neuen Pressemitteilung von Amazon Prime hervorgeht, ist damit der Cast so gut wie vollständig. Neun von zehn Kandidat:innen stehen fest.

Wer die Nummer 10 ist, soll bis zur Veröffentlichung der 7. Staffel nicht verraten werden. Das ist eine interessante Neuerung, denn bislang war stets bekannt, wer in der LOL-Arena gegeneinander antreten wird. Wir dürfen gespannt sein, welchen Promi sich Bully als großen Überraschungsgast für die neuen Folgen sichern konnte.

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Wann startet LOL Staffel 7 bei Amazon Prime?

Die 7. Staffel von LOL feiert am 14. Mai 2026 ihre Premiere bei Amazon Prime. Uns erwarten erneut sechs Episoden, in denen die Stars versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Wer zweimal lacht, fliegt raus. Eingefangen wird das Ganze von 40 Kameras, mit denen Bully das Geschehen aus dem Control Room überwacht. Gewinnen kann man 50.000 Euro, die für einen guten Zweck gespendet werden.