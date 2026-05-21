LOL Staffel 7 endet nächste Woche: Wann starten Folge 5 und 6 bei Amazon Prime?

Nach vier Folgen ist das Ende von LOL: Last One Laughing schon wieder in Sicht. Nächste Woche zeigt Amazon Prime das Finale mit Folge 5 und 6 – und enthüllt wer Staffel 7 gewinnt.

In der aktuell laufenden 7. Staffel von LOL: Last One Laughing schickt Amazons Comedy-Show niemand Geringeren als Michael "Bully" Herbig persönlich in den Ring und trotz anfänglicher Befürchtungen, zu versagen, hält der zum Gast mutierte Moderator seine Mundwinkel wacker im Zaum. Nach Folge 4 wollen wir natürlich unbedingt wissen: Wann geht es weiter? Und wer gewinnt?



LOL beendet Staffel 7 mit Folge 5 und 6: Dann startet das Finale bei Amazon Prime

Wie zuvor besteht auch Staffel 7 von LOL: Last One Laughing aus insgesamt 6 Folgen. Wie gewohnt werden die halbstündigen Episoden im Doppelpack veröffentlicht. Daraus ergibt sich folgende Veröffentlichung bei Amazon Prime* für das Finale in der letzten Mai-Woche:

14. Mai: Folge 1 und 2



21. Mai: Folge 3 und 4



28. Mai: Folge 5 und 6

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Wer gewinnt Staffel 7 von LOL: Last One Laughing in Folge 6?

Mehrere Kandidat:innen haben nach Folge 4 noch die Chance, den Sieg in der 7. Staffel von LOL davonzutragen. Von den 10 Teilnehmer:innen sind beachtliche 9 noch im Spiel und alle haben nur noch einen Punkt auf ihrem Lachkonto, bevor sie rausfliegen. So eine Sudden-Death-Situation gab es bei LOL noch nie. Das ist der aktuelle Stand vor Folge 5:

Als Moderator wird Hape Kerkelings Kunstfigur Horst Schlämmer, der dieses Mal am Moderatorenpult über Schmunzler, Lacher und den Show-Verlauf entscheidet, die Spannungsschraube sicher noch einmal anziehen. Könnte am Ende sogar Bully selbst seine Show gewinnen?

Staffel 8 von LOL ist noch nicht offiziell bestellt, erscheint aber wie eine sichere Bank. Außerdem hat Amazon den Show-Ableger LOL Next bestellt, bei dem Hazel Brugger neue Talente für vier Folgen ins Studio einlädt. Statt den alten Hasen, die Staffel 7 bevölkern, können Comedy-Fans dort dann noch unbekanntere Gesichter und Lachmuskelkitzler entdecken.

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