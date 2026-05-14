LOL Staffel 7 Folge 1 enthüllt die größte Überraschung des Prime-Hits: Das steckt hinter dem geheimen 10. Star

Die "verflixte 7. Staffel" LOL: Last One Laughing ist heute mit den ersten beiden Folgen bei Amazon Prime gestartet und tatsächlich gibt es für Fans direkt eine große Überraschung. Auch wenn sich am Spielkonzept in dieser Season nichts geändert hat, wurde im Vorfeld nicht verraten, wer der 10. Kandidat neben den anderen bekannten Teilnehmer:innen ist. In der ersten Episode von Staffel 7 wird das Geheimnis schnell gelüftet.
Bully selbst ist erstmals Teilnehmer in LOL Staffel 7
Auch wenn es zunächst so aussieht, als sei Hape Kerkeling in seiner Kultrolle als Horst Schlämmer der Überraschungskandidat der neuen LOL-Staffel, verläuft sein Auftritt doch etwas anders. Nachdem er zu den anderen Neun dazu gestoßen ist und kurz darauf auch Michael "Bully" Herbig im Show-Wohnzimmer vorbeischaut, lässt der Prime-Hit die Bombe platzen: Bully ist erstmals selbst Kandidat in LOL Staffel 7, während Horst Schlämmer in den Kontrollraum wechselt und das irrwitzige Treiben als Host überwacht.
Hier ist noch der Trailer zur 7. Staffel LOL:
Damit besteht der komplette Cast der aktuellen LOL-Staffel aus folgenden 10 Stars:
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Martina Hill
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Barbara Schöneberger
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Torsten Sträter
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Tedros "Teddy" Teclebrhan
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Elton
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Max Giermann
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Michelle Hunziker
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Carolin Kebekus
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Olaf Schubert
- Michael "Bully" Herbig
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