LOL Staffel 7 Folge 1 enthüllt die größte Überraschung des Prime-Hits: Das steckt hinter dem geheimen 10. Star

Die neuen LOL-Folgen sind gerade im Amazon Prime-Abo gestartet. Gleich zu Beginn wird enthüllt, wer hinter dem vorab geheim gehaltenen 10. Kandidaten steckt. Es ist ein sehr bekanntes Gesicht.

Die "verflixte 7. Staffel" LOL: Last One Laughing ist heute mit den ersten beiden Folgen bei Amazon Prime gestartet und tatsächlich gibt es für Fans direkt eine große Überraschung. Auch wenn sich am Spielkonzept in dieser Season nichts geändert hat, wurde im Vorfeld nicht verraten, wer der 10. Kandidat neben den anderen bekannten Teilnehmer:innen ist. In der ersten Episode von Staffel 7 wird das Geheimnis schnell gelüftet.

Bully selbst ist erstmals Teilnehmer in LOL Staffel 7

Auch wenn es zunächst so aussieht, als sei Hape Kerkeling in seiner Kultrolle als Horst Schlämmer der Überraschungskandidat der neuen LOL-Staffel, verläuft sein Auftritt doch etwas anders. Nachdem er zu den anderen Neun dazu gestoßen ist und kurz darauf auch Michael "Bully" Herbig im Show-Wohnzimmer vorbeischaut, lässt der Prime-Hit die Bombe platzen: Bully ist erstmals selbst Kandidat in LOL Staffel 7, während Horst Schlämmer in den Kontrollraum wechselt und das irrwitzige Treiben als Host überwacht.

Hier ist noch der Trailer zur 7. Staffel LOL:

LOL: Last One Laughing - S07 Trailer (Deutsch) HD

Damit besteht der komplette Cast der aktuellen LOL-Staffel aus folgenden 10 Stars:

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Podcast: Die 15 besten Serien im Mai bei Netflix & Co.

Erneut sind sie alle in einem Raum versammelt, wo nicht gelacht werden darf.Am Ende bleibt nur ein Star übrig, der 50.000 Euro gewinnt. Der Preis wird für einen guten Zweck gespendet. Die ersten zwei Folgen von LOL Staffel 7 sind seit dem 14. Mai im Amazon Prime-Abo verfügbar. Der Rest der Season folgt im Doppelpack im Wochentakt.

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Die 15 Highlights im Mai umfassen neben der neuen Netflix-Mysteryserie der Stranger Things-Macher und Amazons Crime-Serie Spider-Noir auch das Spin-off einer der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit sowie die nächste neue Yellowstone-Serie.