LOL Staffel 7 Folge 3 und 4: Wann kommen die nächsten Episoden des Prime-Hits?

Die 7. Staffel des Amazon-Hits LOL: Last One Laughing ist heute mit den ersten zwei Folgen gestartet. Hier erfahrt ihr, wann und wie der Rest der neuen Season veröffentlicht wird.

Seit 2021 sorgt das deutsche Amazon Prime-Format LOL: Last One Laughing für Lachtränen am laufenden Band. Am heutigen 13. Mai ist Staffel 7 der Serie bei dem Streamer gestartet und hat mit dem geheimen 10. Kandidaten direkt für eine riesige Überraschung gesorgt.

Wenn ihr die ersten beiden Folgen von LOL Staffel 7 schon geschaut habt und euch fragt, wann der Rest der Season folgt, erfahrt ihr hier alle wichtigen Infos zur Veröffentlichung.

LOL Staffel 7: Datum von Folge 3 und 4 sowie alle Episodentermine im Überblick

Da der Prime-Hit wie gewohnt im wöchentlichen Doppelpack veröffentlicht wird, sieht der Episodenplan von LOL Staffel 7 so aus:

14. Mai: Folge 1 und 2



21. Mai: Folge 3 und 4



28. Mai: Folge 5 und 6



Hier könnt ihr noch den Trailer zu LOL Staffel 7 schauen:

LOL: Last One Laughing - S07 Trailer (Deutsch) HD

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Zum Cast von LOL Staffel 7 gehören diese zehn Stars:

Podcast über LOL: Die Stärken und Schwächen der besten deutschen Amazon-Serie

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Da das Prime-Format seit Jahren so erfolgreich läuft, ist eine 8. Staffel LOL sehr wahrscheinlich. Offiziell bestellt wurde sie von dem Streamer bis jetzt noch nicht. Dafür ist schon bekannt, dass 2026 neben der aktuellen Hauptstaffel auch noch ein neues Spin-off von LOL bei Amazon Prime starten soll. Darin werden zehn bekannte Comedy-Stars aus dem Internet zu sehen sein, währendals Host dabei ist. Der Ableger heißt LOL Next und wird aus vier Folgen bestehen.

In dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären Moviepilot-Chefredakteurin Jenny Jecke und ich, was den Reiz der Show ausmacht, teilen Lieblingsmomente und diskutieren über die Schwächen von LOL.