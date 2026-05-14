LOL Staffel 7 Folge 3 und 4: Wann kommen die nächsten Episoden des Prime-Hits?

Seit 2021 sorgt das deutsche Amazon Prime-Format LOL: Last One Laughing für Lachtränen am laufenden Band. Am heutigen 13. Mai ist Staffel 7 der Serie bei dem Streamer gestartet und hat mit dem geheimen 10. Kandidaten direkt für eine riesige Überraschung gesorgt.
Wenn ihr die ersten beiden Folgen von LOL Staffel 7 schon geschaut habt und euch fragt, wann der Rest der Season folgt, erfahrt ihr hier alle wichtigen Infos zur Veröffentlichung.
LOL Staffel 7: Datum von Folge 3 und 4 sowie alle Episodentermine im Überblick
Da der Prime-Hit wie gewohnt im wöchentlichen Doppelpack veröffentlicht wird, sieht der Episodenplan von LOL Staffel 7 so aus:
- 14. Mai: Folge 1 und 2
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21. Mai: Folge 3 und 4
- 28. Mai: Folge 5 und 6
Hier könnt ihr noch den Trailer zu LOL Staffel 7 schauen:
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Zum Cast von LOL Staffel 7 gehören diese zehn Stars:
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Martina Hill
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Barbara Schöneberger
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Torsten Sträter
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Tedros "Teddy" Teclebrhan
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Elton
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Max Giermann
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Michelle Hunziker
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Carolin Kebekus
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Olaf Schubert
- Michael "Bully" Herbig
Podcast über LOL: Die Stärken und Schwächen der besten deutschen Amazon-Serie
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In dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären Moviepilot-Chefredakteurin Jenny Jecke und ich, was den Reiz der Show ausmacht, teilen Lieblingsmomente und diskutieren über die Schwächen von LOL.