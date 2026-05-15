LOL Staffel 7: Ich bin dagegen, dass Bully seine eigene Show gewinnt

Die 7. Staffel LOL bringt mit ihrem Bully-Twist auch eine Gefahr mit sich: Ich wollte Michael Herbig schon immer als Teilnehmer sehen, aber sein Sieg wäre falsch.

Nach sieben Staffeln hat die Comedy-Show LOL: Last One Laughing bei Amazon Prime eine gewisse Routine entwickelt. Um mich da als langjährige Zuschauerin wieder aufzurütteln, muss schon etwas Außergewöhnliches passieren. Etwas, wie Moderator Bully zum Teilnehmer zu erklären? Ich stand mit dem Wunsch nicht allein da, Michael Herbig selbst einmal in seiner eigenen Show um Fassung ringen zu sehen. Doch ist er im LOL-Zimmer tatsächlich ein Gewinn(er)?

Die ersten 8 Minuten von LOL Staffel 7 waren ein echter Krimi

Schon bei der Verkündung der Stars und im ersten Trailer zu Staffel 7 machte LOL ein großes Geheimnis daraus, wer der zehnte Teilnehmer in Staffel 7 sein würde. Gespannt schaltete ich letzte Woche bei Folge 1 ein, um herauszufinden, welcher bis zuletzt unter Verschluss gehaltene Mitspieler so eine aufsehenerregende Einführung verdiente.

Als schließlich Hape Kerkeling, Verzeihung: seine Persona Horst Schlämmer, den Fahrstuhl verließ, schien die Frage beantwortet. Durften jetzt auch Kunstfiguren bei LOL mitmachen (und nebenbei ihren neuen Film bewerben)? Aber halt! Nachdem sich alle übrigen neun Kandidat:innen gebührend vor dem Schnauzbartträger im Trenchcoat als Gegner gegruselt hatten, folgte der eigentliche Twist: Horst Schlämmer würde doch nicht mitspielen, sondern die Position des Show-Moderators übernehmen. Stattdessen outete sich Michael Herbig als Nummer 10 im Kreis der Komödiant:innen. Aus dramaturgischer Sicht ziehe ich vor dieser Achterbahnfahrt der ersten acht Minuten als wohlüberlegtem Schleudertrauma den Hut.

LOL: Last One Laughing - S07 Trailer (Deutsch) HD

Effektiv, aber etwas eitel wirkt es nachträglich schon, Bully derart als Mega-Gast in Szene zu setzen. Nachdem ich ihn letztes Jahr (beim Pressetag zu Staffel 6) nach seiner potenziellen Teilnahme gefragt hatte und er sich das "nicht vorstellen" konnte (oder wusste der Geheimniskrämer damals schon mehr?), rechne ich Bully seine Teilnahme hoch an. Die Befürchtung, es könne ein peinlich kurzer Auftritt in seiner eigenen Show werden, nehme ich ihm durchaus ab. Doch nachdem er erfolgreich über seinen eigenen Comedy-Schatten gesprungen ist, hat er auch diese Sorge gemeistert und befindet sich nach Folge 4 immer noch im Spiel. Bleibt nur die Frage: Ist Herr Herbig ein guter Teilnehmer?

Wie macht sich Michael "Bully" Herbig als LOL-Kandidat?

Einer der Gründe, warum ich Bully gern im LOL-Boxring sehen wollte, war der, dass er endlich einmal die Quittung für seine Schadenfreude erhalten sollte. In der Position des Moderators muss er zwangsläufig die Aktionen der Eingesperrten kommentieren und sie für ihre Lacher bestrafen. Nach 7 Staffeln, einem Xmas- und einem Halloween-Special ergibt das, trotz Bullys meist einfühlsamer Rauswürfe, fast automatisch negative Punkte auf der Häme-Skala. Indem er sich dieser Verurteilung nun selbst aussetzt, zeigt er Mut zur Lächerlichkeit. Ihn um Fassung kämpfen zu sehen, macht folglich doppelt Spaß. Mehr sogar noch, wenn Horst Schlämmer ihn für eine "Unterbrechung des Moderators" öffentlich rügt.

Die eigentliche Überraschung: Offenbar haben Bullys Trockenübungen zu Hause, bei denen er probeweise trainierte, nicht zu lachen, sich ausgezahlt. Mehr noch hat er offensichtlich aus den Erfahrungen der anderen gelernt. Jede:r andere im Cast war schon mehrfach bei LOL zu Gast. Aber Erstling Michael Herbig war immer im Hinterzimmer dabei. Wenn Bully also wie Teddy in brenzligen Situationen die Flucht ergreift oder wie Max Giermann den Mund zu einem weiten O aufsperrt, wenn das Schmunzeln ihn zu überfallen droht, merkt man, was er sich bei den alten Hasen abgeschaut hat. Zugleich kann er diese alten Bekannten natürlich besser einschätzen als mögliche Neuzugänge. Insofern hat die stets durchdachte Auswahl des LOL-Casts in Staffel 7 durchaus ein für Bully eingebautes Sicherheitsnetz.

Aber sind Bullys Auftritte überhaupt lustig? Humor ist bekanntlich subjektiv und meinen Lachmuskel kitzelt der Der Schuh des Manitu-Schöpfer mit seinen LOL-Aktionen eher weniger. Schon als Moderator, wenn er mir aus dem Hinterzimmer seine überzogenen Reaktionen und gekünstelten Witze aufdrückte, war er für mich immer der uninteressanteste Teil der Show. Während mich sein Mexikaner "Günther" unangenehm an die Winnetouch-Debatte erinnert, kann ich mich über Max Giermanns schizophrenen Auftritt als Romeo und Julia mehr freuen.

LOL-Teilnehmer Bully war stets bemüht ...

Zumindest zeigt Bully mit seiner Verkupplungsshow-Nummer "Amor para dos" gleich in Folge 1 Initiative, selbst wenn sein vorproduziertes Video auf dem Studiobildschirm in mir die Frage aufwirft, ob das nicht ein unfairer Vorteil gegenüber den anderen Gästen ist. Auch seine spätere "Reklame"-Unterbrechung für Michelle-Badenudeln und Elton-Yogamatten in Folge 4 dürfte nicht nur Teddy gezielt an die Bullyparade erinnern.

Ich schätze Bully vor allem in den LOL-Momenten, wo er sich um eine aktive Teilnahme bemüht. Statt sich zurückzulehnen, bis die anderen sich gegenseitig ins Aus kegeln, kommt er an und stellt selbstgefährdende Fragen wie "Wo seid ihr gerade thematisch?" Hin und wieder landet er sogar einen spontanen Wortwitz à la "Elton-Sprechtag". Michael Herbig zieht sich nicht ins innere, emotionale Exil zurück, sondern zeigt sich als Teil der Gruppe, statt wie Elton langsam als Dauer-Brot-Konsument mit der Einrichtung zu verschmelzen.

Am sympathischsten wird Bully mir in Staffel 7 bei seinem ersten Lacher. Ich kann nicht behaupten, zu verstehen, was an Olaf Schuberts trockenem Nachsatz auf den Gastauftritt von Ralf Schmitz in Folge 4 so wahnsinnig lustig ist. Aber dass sein lautes Lachen dermaßen unaufhaltsam, lang und unverholen aus Bully herausbricht, lässt mich dann doch grinsen.

Nur gewinnen darf Bully die 7. Staffel LOL bitte nicht

Nach Folge 2 hatte Bully noch beide Lacher neben seinem Namen stehen. Nach Folge 4 besitzt er – wie alle übrigen Gäste (kann das ohne dramaturgisches Schummeln wirklich möglich sein?) – noch einen Punkt. Die ungewöhnliche Sudden-Death-Situation macht Staffel 7 bis zum Ende spannend, da jeder Star, der als Nächstes lacht, rausfliegen wird.

Sogar Bullys Wunsch, es "bis ins Finale zu schaffen", rückt in greifbare Nähe. Nur sollte er seine eigene Show gewinnen? Ich bin dagegen. Es gibt einen Grund, warum Angestellte bei eigenen Gewinnspielen nicht mitmachen dürfen. Mit den Ungereimtheiten, die LOL seit mehreren Staffeln mitschleppt, wäre der Vorwurf gezinkter Karten hier nur noch naheliegender.



Trotz seiner Aktionen hat Bully in Staffel 7 für mich nicht genug abgeliefert, um ihm den Sieg zu gönnen. Das LOL-Problem unsympathischer Gewinner:innen würde er nur schwer überwinden können. Schlimmer noch: Bullys Sieg wäre wie ein Freifahrtschein zum Nein-Sagen, wenn er in Zukunft um seine LOL-Teilnahme ersucht wird. Mit einem Gewinn gegen alle vorigen LOL-Größen im Rücken hätte er allen bewiesen, dass er es "drauf hat" – und hätte es deshalb gar nicht nötig, nochmal anzutreten.

Vielleicht schlummert in meiner Weigerung, Bully gewinnen zu sehen, ja nur der heimliche Wunsch, ihn als LOL-Gast irgendwann wieder zu begrüßen? Nach sieben Staffeln wiederkehrender Teilnehmer:innen will ich Menschen sehen, die sich den Sieg bei Last One Laughing erst erarbeiten, statt beim ersten Mal rücksichtslos durchzumarschieren.

Am kommenden Donnerstag, dem 28. Mai 2026, werden wir es im Finale herausfinden: Ergaunert sich Michael Herbig als buchstäblicher Bully die klobige LOL-Trophäe gegen alle (inneren) Widerstände oder überlässt er sie großzügig lachend den anderen?