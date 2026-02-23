LOL Staffel 7 kommt: Amazon enthüllt Startdatum der neuen Folgen

LOL geht auch dieses Jahr in eine neue Runde bei Amazon Prime. Jetzt hat der Streamer das genaue Startdatum für die nächsten Folgen verkündet.

Wie jedes Jahr dürfen sich LOL: Last One Laughing-Fans auch 2026 auf eine neue Season des Amazon Prime-Hits mit Bully freuen. Nachdem es bisher noch keine konkreten Infos zu den kommenden Folgen gab, wurde jetzt das konkrete Startdatum für Staffel 7 bei dem Streaming-Dienst verkündet. Sie startet etwas später als gewohnt.

LOL Staffel 7 startet im Mai bei Amazon Prime

Wie aus einer aktuellen Pressemitteilung hervorgeht, startet LOL Staffel 7 am 14. Mai 2026 bei Prime. Bislang gingen die Seasons eher um Ostern herum im April an den Start. Wie gewohnt dürften die neuen Folgen dann im Doppelpack wöchentlich bei dem Streamer erscheinen. Genaue Details gibt es aber noch nicht. Auch die Teilnehmer:innen der neuen LOL-Season sind zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig unbekannt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Am bewährten Showkonzept dürfte sich aber nichts verändern. Wie immer führt Michael "Bully" Herbig als Moderator durch den Wettbewerb, in dem zehn bekannte (Comedy-)Stars in einem Raum versammelt werden und nicht lachen dürfen. Wem das doch zweimal passiert, fliegt raus.

Neben einer weiteren Season der Hauptserie wurde für 2026 auch ein neuer LOL-Ableger angekündigt. Darin wird Comedian Hazel Brugger als Host auftreten und als Teilnehmer:innen zehn bekannte Comedy-Stars aus dem Internet dabei sein. Ein genauer Start dafür ist noch nicht bekannt.

Podcast: Die 15 besten Serien im Februar bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Februar, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im Februar umfassen neben einer neuen Sherlock Holmes-Serie und dem Serien-Hype Heated Rivalry auch deutsche Vampire, Spionage-Thriller-Naschschub bei Netflix sowie die Rückkehr einer Sci-Fi-Apokalypse bei Disney+ und Monster-Action mit King Kong.