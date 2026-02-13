Lord of the Flies als Abenteuerserie vom Adolescence-Autor: Jack Thorne erklärt Netflix-Sequels und Harry Potter-Zufälle

Adolencence-Schöpfer Jack Thorne adaptiert mit seiner neuen Serie Lord of the Flies eine berühmte Abenteuergeschichte – und blickt darin erneut ins komplizierte Innenleben von Jungs.

Was passiert, wenn eine Gruppe Jungs auf einer einsamen Insel allein ums Überleben kämpft? Das erforscht ab heute bei WOW* die Romanverfilmung Lord of the Flies. Für Moviepilot traf ich zur Premiere der Serie auf der Berlinale 2026 den kreativen Kopf hinter dem Abenteuer: Jack Thorne.

Harry Potter-Theaterautor Jack Thorne erklärt Lord of the Flies' Unterschiede zu Netflix' Adolescence

1954 veröffentlichte der britische Autor William Golding sein Buch eine Gruppe präpubertärer Jungen, die nach einem Flugzeugabsturz auf einer exotischen Insel stranden und zunehmend in Barbarei verfallen. 72 Jahre später bringt der britische Serienschöpfer Jack Thorne die erste Serie zu Herr der Fliegen* heraus. Zuvor wurde die Geschichte schon dreimal fürs Kino verfilmt.

Jack Thorne schrieb die Drehbücher zu den Enola Holmes-Abenteuern, Wunder sowie den kommenden vier Beatles-Filme. Außerdem stammt das Harry Potter-Theaterstück aus seiner Feder. Im Serienbereich entwickelte er die Fantasy-Neuauflage von His Dark Materials bevor er letztes Jahr mit Adolescence einen gewaltigen Netflix-Hit landete.

Ich treffe Jack Thorne mitten im Festival-Trubel der Berlinale, wo die ersten zwei Folgen von Lord of the Flies auf der großen Leinwand laufen. In einer Hotellounge gestikuliert mein Gegenüber beim Sprechen angeregt – wodurch eine Tätowierung auf der Innenseite seines rechten Handgelenks sichtbar wird: "Be good." Sei gut.

Moviepilot: Wie bist du zu Lord of the Flies gekommen?

Jack Thorne: Ich habe das Buch gelesen, als ich ungefähr 11 Jahre alt war. Meine Mutter war Vertretungslehrerin für Englisch. Meine Ausgabe entwendete ich von ihrem Arbeitsplatz, sie hat immer noch den Schulstempel. Woran ich mich am meisten erinnere, war dieser wirklich filmische Moment, als Simons "silbriger Körper ins Meer hinausgleitet". Dieses Bild hat mich mein ganzes Leben lang begleitet.

Nach dem Absturz bilden sich in Lord of the Flies zwei Lager: Auf der einen Seite der organisierte Anführer Ralph, auf der anderen Jack und seine Jäger. Wäre der junge Jack Thorne eher in Jacks oder in Ralphs Gruppe eingetreten?

Mein junges Ich wäre ganz klar [Außenseiter] Simon gewesen. Vielleicht nicht so nett wie Simon, nicht so sanftmütig oder gütig. Aber ich bin ein autistischer Erwachsener, ich war ein autistisches Kind. Und ich glaube, es gibt bestimmte Charakterzüge bei Simon, die ich teile, was seine leichte Andersartigkeit angeht.

Der Titel Lord of the Flies bezieht sich nicht nur auf den Schweinekopf, den die Kinder aufspießen, sondern auch auf die Bestie im Inneren der Jungen. Auch in Adolescence hast du das Innenleben eines männlichen Teenagers erforscht ...

Ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz anderes Alter. Jamie aus Adolescence ist 13 oder 14, wenn wir ihn treffen. Er hat bereits eine Version seiner selbst ausgearbeitet. Die Hauptcharaktere in Goldings Herr der Fliegen sind hingegen alle zwischen 10 und 12 Jahren. Der älteste Junge, den wir auf der Insel hatten, war 12. Der jüngste war fünf. Wir sprechen hier von Jungen, denen die Pubertät erst bevorsteht. Sie versuchen noch herauszufinden, wer sie sind. Sie sind noch sehr formbar.

Ich erinnere mich, wie ich mit 10 Jahren die krasse Erkenntnis hatte, dass ich nicht unbedingt jemals Freunde haben würde. Das ist dieser Moment der nackten Realität, in dem man das reine Spielen mit anderen Jungen hinter sich lässt und plötzlich merkt, dass Statusfragen und Egos existieren. In der Kindheit gibt es innerhalb kürzester Zeit viele Veränderungen. Das Alter von 10 bis 12 Jahre ist ein sehr prägender Abschnitt.

Jack und seine Anhänger singen im Chor, bevor sie zu erbarmungslosen Jägern werden. Sind Chorknaben die ultimativ "guten Jungs", die es zu verderben gilt?

Irgendwie ja. Aber Jack sagt schon im Buch: "Ich kann das hohe Cis singen." Er ist sehr stolz darauf. Chöre haben also auch ihre Statushierarchien.

Jede Episode hängt sich an die Perspektive eines anderen Jungen: Piggy, Jack, Simon und Ralph. Hast du dabei an die ähnlich aufgezogene Flugzeugabsturz-Insel-Serie Lost gedacht?

Nein. Ich habe nur die erste Staffel von Lost gesehen. Aus dieser Richtung kam also keine Inspiration. Einfluss nahmen allein das Buch und wie es seine Geschichte erzählt. Das Problem ist: Dieses Buch wurde im Laufe der Zeit von so vielen Kreativen genutzt! Jemand schrieb kürzlich über Lord of the Flies: Das ist eindeutig eine Kopie von Yellowjackets. Aber: nein. Selbst Lost und wie der Flugzeugabsturz dort inszeniert wird, ähnelt sehr dem Romanbeginn. Der Schatten von Herr der Fliegen liegt einfach so groß über der Unterhaltungsbranche, dass es viele verschiedene Versionen davon gibt.

Du hast das Theaterstück Harry Potter und das verwunschene Kind geschrieben und jetzt wurde Lord of the Flies-Hauptdarsteller Lox Pratt (der Bösewicht Jack spielt) als Draco Malfoy besetzt. Habt ihr mal über eure Hogwarts-Verbindung gesprochen?

Vorher nicht, aber jetzt schon. Seinen Vater [in der Harry Potter-Serie] spielt übrigens ein Schauspieler namens Johnny Flynn, mit dem ich gerade auch ein Stück auf die Beine gestellt habe [The Motive and the Cue ]. Also ja, ich kenne die Malfoys erfreulicherweise sehr gut. [lacht] Aber [Serien-Showrunnerin] Francesca Gardiner würde sie umbringen, wenn sie mit mir darüber sprächen.

Du schreibst abwechselnd Theaterstücke, Serien und Filme. Warum ist Lord of the Flies eine Serie geworden?

Wir haben uns bewusst für dieses Format entschieden, weil man hier eine Geschichte in Kapiteln erzählen kann. Sie ließ sich sehr klar in vier Teile gliedern – vier Sichtweisen: nicht ausschließlich, aber wo immer es möglich war. Auf diesem Weg auch Zeit für Jacks Blickwinkel zu haben, ermöglichte einen Einblick, der extrem nützlich war.

Bevorzugst du es, deine Geschichten komplett frisch zu beginnen oder knüpft du lieber an Bestehendes an? Enola Holmes 3 kommt dieses Jahr ja auch noch zu Netflix.

Ich arbeite einfach gerne. Ich mag alle Arten von Arbeit. [lacht] Man lernt aus jedem Projekt etwas anderes und beansprucht einen anderen Teil seines Gehirns. Die Art, wie ich Enola Holmes schreibe, unterscheidet sich stark von Lord of the Flies. Bei Enola Holmes 3 – übrigens auch von Adolescence-Regisser Philip Barantini inszeniert – wollen wir so viele Menschen wie möglich in unsere Kirche holen. Die Anforderungen sind hier, eine universelle Geschichte für alle Zielgruppen zu erschaffen, aus der jeder etwas mitnehmen kann. Bei Lord of the Flies ging es darum, detailgenau und mutig zu sein: eine eigenwillige Interpretation, auch wenn manche Leute damit vielleicht ein Problem haben. Aber deshalb versuchen wir Kunst zu machen.

Am wichtigsten ist, mit Menschen zusammenzuarbeiten, denen ein Projekt genauso am Herzen liegt wie mir selbst. Schwer wird es erst, wenn man eine gewisse Gleichgültigkeit oder eine rein kommerzielle Ausrichtung spürt. Ich habe mit einigen solcher Leute gearbeitet und es war schrecklich. Aber zum Glück bei keinem der gerade genannten Projekte.

Lord of the Flies ist eine abgeschlossene Miniserie. Das war Adolescence vor dem Ruf nach Staffel 2 auch. Schließt du innerlich mit Projekten ab oder bist du immer offen für Fortsetzungen?

Bei Lord of the Flies gibt es nichts mehr zu erzählen. Bei Adolescence gab es eigentlich auch nichts mehr. [lacht] Wir machen also etwas anderes im selben Bereich, aber wir werden nicht die Geschichte der Familie Miller weitererzählen. Das ist durch. Ich mag keine Miniserien mit offenem Ende. Ich denke, du schummelst, wenn du sagst: "Ich will vielleicht dahin zurückkehren." Craig Mazin hat ja auch nie versucht, eine Fortsetzung zu Chernobyl zu machen.

Dieses Interview wurde gekürzt und verdichtet. Die vierteilige Miniserie Lord of the Flies wird bei WOW/Sky in zwei Blöcken veröffentlicht: Episode 1 und 2 streamen ab dem 24. März 2026. Folge 3 und 4 kommen eine Woche später am 3. März 2026.

