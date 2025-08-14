Love Island VIP Staffel 2: RTL Zwei gibt Cast und Starttermin bekannt

Love Island VIP geht schon in wenigen Wochen in die zweite Runde. Wann Staffel 2 startet und welche liebeshungrigen Singles sich auf das Abenteuer einlassen, erfahrt ihr hier.

Seit 2017 ist Love Island ein echter Dauerbrenner unter den Datingshows bei RTL Zwei. Im vergangenen Jahr wurde dann erstmals auf einen VIP-Ableger der beliebten Realityshow gesetzt – und das mit Erfolg. Der Sender hält weiterhin an dem Konzept fest und so steht Staffel 2 bereits in den Startlöchern. Wir verraten euch den Starttermin von Love Island VIP und welche Realitystars dabei sind.

Diese Kandidaten und Kandidatinnen sind in Staffel 2 von Love Island VIP dabei

Insgesamt 21 Singles aus dem Reality-TV wagen sich auf die Liebesinsel und suchen in einer luxuriösen Villa in Griechenland ihre bessere Hälfte. Es winkt nicht nur die große Liebe, sondern auch 50.000 Euro Siegprämie für das Gewinnerpärchen.

Diese 21 Realitystars sind dabei:

Filip Pavlović (Dschungelkönig 2022)

Stella Stegmann (Die Bachelorette 2024)

Brenda Patea (The 50)

Umut Tekin (Temptation Island VIP)

Dion Brow (Are You The One?)

Tatum Sara Koch (Temptation Island)

Joena Stellen (Too Hot To Handle)

Josh Stanley (Are You The One?)

Jeje Lopes (Too Hot To Handle)

Nam Vo (Fight for Paradise)

Yannick Syperek (Die Bachelorette)

Gabriela Alves Rodríguez (Ex on the Beach)

Laura Lettgen (Are You The One? VIP)

Lisa-Marie Gaul (Love Island)

Sina Hornberger (Are You The One?)

Dijana Cvijetic (Love Island)

Josua Maria Günther (Love Island)

Maurice Spada (Love Island)

Marco Cerullo (Die Bachelorette)

Jennifer Iglesias (Love Island)

Jona Steinig (Die Bachelorette)

Love Island VIP: Wann startet Staffel 2?

Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden: Staffel 2 von Love Island VIP startet bereits am 11. September um 20:15 Uhr bei RTL Zwei. Anders als bei der Normalo-Version ist die VIP-Version bereits abgedreht und wird einmal die Woche ausgestrahlt. Ab dem 4. September können die neuen Folgen deshalb schon auf RTL+ angeschaut werden.

Die Moderation übernimmt wie immer Sylvie Meis.