Sofort Platz 1: Neuer Film ist bei Amazon Prime das Maß aller Dinge

Die Amazon Prime-Charts werden von einem brandneuen Film dominiert, der erst gestern im Streaming-Abo gestartet ist. Das Romantikdrama hat viele Stars im Gepäck.

Bei manchen Filmen sieht man den Erfolg im Streaming-Abo schon von weitem kommen. So hat sich bereits bei der Veröffentlichung des ersten Trailers zu Love of Your Life abgezeichnet, dass das Romantikdrama bei Amazon Prime Video durch die Decke gehen wird. Denn nicht nur sind Romance-Stoffe auf der Plattform aktuell äußerst beliebt, auch hat der neue Film gleich eine Handvoll Shooting-Stars im Gepäck.

Love of Your Life auf Platz 1 bei Amazon Prime: Bewegendes Romantikdrama mit Margaret Qualley

Love of Your Life dreht sich um die Krankenschwester Maya (The Substance-Star Margaret Qualley), die eines Tages zufällig den liebenswerten Nerd Charlie (The Night Agent-Star Gabriel Basso) kennenlernt und sich Hals über Kopf verliebt. Die beiden erleben einige wundervolle und glückliche Jahre miteinander, bevor die Covid 19-Pandemie ihr Leben völlig auf den Kopf stellt. Denn Charlie erkrankt und schon bald steht ihre gemeinsame Zukunft auf dem Spiel. Maya muss auf die harte Tour lernen, neue Hoffnung zu schöpfen.

Das Romantikdrama wurde von Rachel Morrison inszeniert, die zuvor vor allem als Kamerafrau für Aufsehen sorgte. Für das Drama Mudbound wurde sie 2017 für einen Oscar für die beste Kamera nominiert. Bei Love of Your Life legte sie die Kamera beiseite und nahm auf dem Regiestuhl Platz. Dennoch besticht der Film mit einigen wunderschönen und ruhigen Bildern, die zunächst eine sinnliche Zweisamkeit zeichnen und später die atmosphärischen Nächte in der europäischen Großstadt einfangen.

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Love of Your Life feierte im September bei dem Internationalen Fimfestival in Toronto seine Premiere und ist am 14. Oktober weltweit im Streaming-Abo bei Amazon Prime Video eingezogen. Dort konnte sich der Film direkt an die Spitze der Charts kämpfen und folgende Titel hinter sich lassen (Stand: 15. Oktober 2026):

Podcast: Die größten Streaming-Filme, die noch dieses Jahr bei Netflix und Co. starten

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Am Ende des Streaming-Jahres veröffentlichen Dienste wie Netflix, Amazon Prime und Apple TV meist ihre prestigeträchtigsten Filme. Wir stellen euch noch dieses Jahr startende 12 Film-Highlights vor, die euch mit wahren Ereignissen, Sci-Fi-Abenteuern, Meisterdieben und Tarantino-Fortsetzungen begeistern wollen.

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