"Solche Filme macht Hollywood nur noch selten": Heute startet ein bewegender Geheimtipp voller Stars bei Amazon Prime

Kurz nach seiner Premiere beim Filmfestival in Toronto ist dieses Romantikdrama im Streaming-Abo von Amazon Prime zu sehen. Es strotzt vor aktuellen Shooting-Stars.

Fans von bewegenden und romantischen Dramen kommen bei Amazon Prime Video ab sofort mit einem neuen Film auf ihre Kosten, der erst vor wenigen Wochen beim Filmfestival in Toronto seine Premiere feierte und dort für Aufsehen sorgte.

Love of Your Life hat mit Margaret Qualley (The Substance), The Night Agent-Star Gabriel Basso, Lanterns-Darsteller Aaron Pierre und The White Lotus-Entdeckung Patrick Schwarzenegger einige der aktuell gefragtesten Stars im Gepäck.

Love of Your Life bei Amazon Prime: Eine Geschichte um Verlust und Hoffnung

Love of Your Life dreht sich um die Krankenpflegerin Maya (Qualley), die sich ihrer Arbeit widmet und ihren Lebensweg fest vor sich sieht. Doch plötzlich kommt alles ganz anders und sie verliebt sich Hals über Kopf in Charlie (Basso). Die beiden verbringen ein paar wundervolle Jahre miteinander, bis die Covid-19-Pandemie die USA weitgehend lahmlegt. Charlie erkrankt und schon bald zeichnet sich ab, dass sich Mayas Leben einmal mehr schlagartig verändern wird.

In ruhigen Bildern erzählt Regisseurin Rachel Morrison (Mudbound) diese bewegende Geschichte um Verlust, Trauer und den Weg in die neue Hoffnung und erschafft daraus sowohl ein emotionales Liebesdrama als auch eine mitreißende Charakterstudie. Die Performance von Margaret Qualley trägt den neuen Film über seine 106 Minuten hinweg, doch auch Gabriel Basso überzeugt als charmanter und liebenswerter Nerd, während Patrick Schwarzenegger einmal mehr seine humorvolle Seite zeigt.

Auch interessant: Kultserie Girls kehrt zurück

78 Prozent bei Rotten Tomatoes: Das sagt die Kritik zu Love of Your Life

Bei Rotten Tomatoes kommt Love of Your Life aktuell auf einen soliden Kritiken-Score von 78 Prozent. David Ehrlich von Indie Wire etwa bezeichnet den Film als die Art von "sinnlich und sanftem romantischem Drama, das Hollywood nur noch selten macht" und schreibt in seiner Kritik:

Ein wunderschön gefilmtes Romantikdrama über unmöglich schöne Menschen, das es dennoch schafft, dort, wo es zählt, echt genug zu wirken. Es ist die Art von kluger, herzerwärmender, mittelschwerer Unterhaltung, die einen dafür belohnt, dass man sich auf ihre Logik einlässt und genießt, wie ihr Licht für 100 Minuten durch die Dunkelheit schneidet.



Auch Peter Gray von The AU Review stimmt in das Loblied ein:

Eine bewegende, tiefgründige Betrachtung von Trauer, Freundschaft, Vergebung und dem Mut, der nötig ist, um sich auf eine ungewisse Zukunft einzulassen.

Doch nicht alle sind begeistert. So schreibt etwa Jourdain Searless vom Hollywood Reporter :

Love of Your Life fügt sich unbeholfen in einen leeren Film mit wunderschönen Bildern ein, denen jede Bedeutung fehlt. Mayas Bindungsangst spiegelt die Angst des Films wider, uns etwas wahrhaft Hässliches zu zeigen oder sich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, dass unsere Heldinnenfigur nur eine von sehr, sehr vielen Menschen ist, die während einer gesellschaftserschütternden Reihe von Jahren jemanden verloren haben.



Eine eigene Meinung könnt ihr euch seit dem heutigen 14. Oktober 2026 bei Amazon Prime Video im Streaming-Abo bilden.