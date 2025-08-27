Luc Bessons neuer Dracula-Film überzeugt nur mit einer Stärke – es ist nicht Christoph Waltz

Nach Nosferatu startet jetzt noch ein Film über die Vampir-Legende Dracula im Kino. Hier erfahrt ihr, was Luc Bessons Version vom Rest abhebt – und was schlechter ist.

Erst Anfang des Jahres lief mit Nosferatu - Der Untote im Kino eine neue Verfilmung der legendären Vampir-Geschichte, die stark an Bram Stokers Dracula-Romanvorlage angelehnt ist. The Witch-Regisseur Robert Eggers inszenierte seine Version des Stoffs als brutales Horror-Märchen voller eindringlicher, wuchtiger Bilder. Dabei konzentrierte er sich stark auf die Figur von Lily-Rose Depp, die dem blutsaugenden Grafen Orlok (Bill Skarsgård) immer stärker verfällt.

Am 30. Oktober 2025 startet mit Dracula - Die Auferstehung gleich noch eine Version der Geschichte im Kino, die diesmal wieder direkt das Buch von Stoker adaptiert. Inszeniert hat den Film Léon - Der Profi-Regisseur Luc Besson, der für einen ähnlich markanten Stil steht wie Eggers. Hier erfahrt ihr, mit welchem inhaltlichen Schwerpunkt der neue Dracula-Film punktet und was deutliche Schwächen sind.

Luc Bessons Dracula überzeugt als tragische Liebesgeschichte mit starkem Hauptdarsteller

Wer Stokers Roman kennt oder die gelungene 1992er-Verfilmung von Francis Ford Coppola gesehen hat, findet sich in der Story schnell zurecht. Nah am Buch erzählt auch Besson zunächst die Geschichte des transsilvanischen Prinzen Vlad II., Graf von Drācul (Caleb Landry Jones), der im 15. Jahrhundert gegen Feinde Rumäniens in den Kampf zieht. Dabei stirbt seine Geliebte Elisabeta (Zoë Bleu Sidel), woraufhin der Prinz Gott persönlich verflucht und anschließend zu ewigem Leben als blutdürstiger Vampir verdammt wird.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu Dracula - Die Auferstehung:

Dracula: Die Auferstehung - Trailer (Deutsch) HD

Besson zieht den tragischen Verlust des anfangs menschlichen Prinzen zuerst als wuchtiges Historien-Schlachtenpos auf, das mitreißend und dramatisch einschlägt. Dieser Dracula-Film setzt den Schwerpunkt vor allem auf das finstere Schicksal von Dracula, der jahrhundertelang nach einer Reinkarnation seiner großen Liebe sucht.

Caleb Landry Jones spielt dabei nicht nur den kampfwütigen Prinz zu Beginn überzeugend, sondern vor allem das spätere uralte Vampir-Phantom. Auch unter der verrunzelten Maske und einer dicken Make-up-Schicht strahlen diesem Dracula der Schmerz und die Trauer in jeder Einstellung aus den müden Augen.

Bessons Version, die im Original den treffenderen Zusatztitel A Love Tale trägt, ist immer dann eindringlich und aufwühlend, wenn sich der Regisseur zusammen mit dem Hauptdarsteller in die getriebene Verzweiflung des Vampirs wühlt. So kommt der Regisseur den Ursprüngen von Dracula als traurige, unsterbliche Gestalt der Nacht sehr nah. Leider machen diese Momente nicht den Großteil des 129-minütigen Films aus.

Dieser Dracula klebt zu sehr an der Vorlage und nervt mit Christoph Waltz als Kasper-Priester

Neben dem Fokus auf der tragischen Liebesgeschichte will Besson mit seinem Dracula-Film auch der Vorlage gerecht werden. Zur Geduldsprobe werden dann aber die Abschnitte im 19. Jahrhundert rund um Christoph Waltz als Priester, der gegen Dracula den Kampf antritt. Ähnlich wie Eggers' Nosferatu verliert sich das Drehbuch hier in Erklärungen rund um Draculas Vorgehen und weitere Schritte gegen die nahende Bedrohung.

Hinzu kommt, dass der gebürtige Österreicher seine Figur mal wieder als x-te Variation seines Charakters aus Inglourious Basterds spielt. Dadurch tritt dieser Van Helsing-Ersatz stellenweise wie ein unruhiges Kind auf, durch das Waltz die Ernsthaftigkeit des Films mit Humor aufbrechen will, der nie zum Rest passt. Überhaupt ist oft nicht klar, ob Besson bestimmte Szenen, wie einen skurrilen Lachausbruch von Dracula, absichtlich witzig meint oder der Film ins unfreiwillig Komische abrutscht.

Wenn der Vampir auf seinem Schloss Unterstützung von fast schon putzigen Mini-Gargoyles bekommt, sind das immerhin sympathische Details, mit denen Besson seiner Vision eigene Akzente verleiht.

Trotzdem schleppt sich die Geschichte zu häufig durch zähe Passagen, in denen der Film dramaturgisch auf der Stelle tritt und die Vorlage von Bram Stoker wie ein Musterschüler abarbeitet. Dracula - Die Auferstehung wirkt dann noch angestaubter und erstarrter als Caleb Landry Jones ganz oben auf dem Überschriftenbild.