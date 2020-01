Lucifer-Finale: Konkrete Details zur großen Musical-Folge von Staffel 5

In der finalen Staffel Lucifer dürfen sich Fans auf eine Musical-Folge freuen. Jetzt sind neue Informationen zu der Episode aus Staffel 5 bekannt.

Schon seit ein paar Monaten steht fest, dass die Verantwortlichen hinter Lucifer den Fans der Serie in der kommenden finalen Staffel einen großen Wunsch erfüllen werden. Während Musik schon immer ein wichtiger Teil von Lucifer war, wird es in der 5. Staffel eine komplette Folge im Musical-Stil geben.

Bisher wurde nur ein Schwarz-Weiß-Bild vom Set veröffentlicht, das Tom Ellis und Lesley-Ann Brandt in schicker Abendgarderobe am Piano zeigt. Jetzt sind konkretere Infos zur Musical-Folge von Lucifer Staffel 5 aufgetaucht, die auch das bekannte Set-Bild in ein neues Licht rücken.

Titel und Nummer der Musical-Folge von Lucifer Staffel 5 sind bekannt

Wie Entertainment Weekly exklusiv berichtet, wird es sich bei der 10. Episode der 5. Staffel um die große Musical-Folge von Lucifer handeln. Auch der Titel ist jetzt bekannt und lautet Bloody Celestial Karaoke Jam. Trotz Gesang und Tanz dürfte es also auch ziemlich blutig werden.

Damit wurde auch geklärt, dass das bekannte Set-Bild aus der 5. Staffel Lucifer nicht aus der 10. Musical-Folge stammt, sondern aus der 4. Episode, die an den Film noir der 40er Jahre angelehnt ist und zwei Song-Performances beinhalten wird.

Lucifer Staffel 5: US-Präsident aus 24 als Gott besetzt

Gegenüber Entertainment Weekly sprach Lucifer-Showrunnerin Ildy Modrovich über die Musical-Folge:

Wir wollten innerhalb der Geschichte begründen, warum sie die ganze Folge lang singen und tanzen, und nicht einfach sagen: 'Oh, das wird die [Folge] sein, in der alle singen und tanzen.' Die Folge zu planen war wie ein kleines Tennis-Match, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Es wird unglaublich werden. Damit erfülle ich mir einen großen Traum.

Lucifer Staffel 5: Alles, was wir zum Finale der Serie wissen

Während Netflix die finale 5. Staffel von Lucifer in den USA veröffentlicht, werden die neuen Folgen in Deutschland voraussichtlich im Frühjahr 2020 bei Amazon Prime Video erscheinen. Hier gibt es momentan auch die ersten 4 Staffeln der Serie zu sehen.

Was erhofft ihr euch von der Musical-Folge in der 5. Staffel Lucifer?