Fans verurteilen Lupin Staffel 4 bei Netflix hart: "Sie haben den Charme der Serie zerstört"

Während die neue Lupin-Staffel bei Netflix gute Kritiken bekommt und Platz 1 in den Charts dominiert, sieht die Reaktion vieler Fans ganz anders aus. Moviepilot präsentiert euch einige verärgerte Stimmen.

Ganze drei Jahre mussten sich Fans der erfolgreichen Netflix-Serie Lupin auf neue Folgen gedulden. Vor fünf Tagen ist jetzt endlich die 4. Staffel des Hits mit Schauspielstar Omar Sy in der Rolle des Meisterdiebs bei dem Streaming-Dienst online gegangen. Viele Fans scheinen mit dem Lupin-Nachschlag aber gar nicht zufrieden zu sein und haben ihrem Ärger im Netz Luft gemacht.

Lupin-Fans rechnen mit Staffel 4 im Netz ab

Wenn wir uns die generelle Bewertung der Serie auf Moviepilot anschauen, dann ist Lupin mit 7,4 von 10 Punkten noch immer eine der beliebtesten Netflix-Produktionen überhaupt. Die neue 4. Staffel verzeichnet auf Rotten Tomatoes zurzeit zwar erst sechs Reviews, doch die sind allesamt positiv. Fan-Reaktionen zu den aktuellen Episoden, die in den Serien-Charts von Netflix gerade immer noch auf Platz 1 thronen, sprechen allerdings eine andere Sprache.

Staffel 4 kommt im Audience Rating von Rotten Tomatoes nur auf unterirdische 19 Prozent, wobei sich viele Fans über Logiklöcher, den überzogenen Einsatz von Technologie und den Ausstieg des ursprünglichen Showrunners George Kay aufregen, der an den neuen Folgen nicht mehr beteiligt gewesen ist.

Im Reddit-Thread zur aktuellen Lupin-Season hat ein User seine Frustration so zusammengefasst:

Ich habe es bis Folge 2 geschafft, aber ich glaube, das reicht mir. Mein erster Fehler war, die synchronisierte Fassung zu schauen. Schrecklich! Das macht die ohnehin schon absurde Handlung nur noch unglaubwürdiger. Das eigentliche Problem ist, dass die Handlung völlig hanebüchen ist und ausschließlich auf 'magischem Hacking' sowie einer bequemen Außerkraftsetzung physikalischer Gesetze und der Realität beruht.

Hinzu kommt die romantische Nebenhandlung, die einfach nur kitschig ist – ich habe wirklich keine Lust, stundenlang dabei zuzusehen, wie Raoul sich wie der typische, ungehobelte Teenager aufführt. Sie haben den Charme der Serie komplett zerstört, indem sie auf technischen Unsinn setzen und die Handlung mit kitschigem emotionalem Drama überfrachten.

Die 4. Staffel Lupin setzt vier Jahre nach der Handlung von Season 3 ein, in der Assane Diop (Omar Sy) freiwillig ins Gefängnis gegangen ist. Mit seinem Plan will er die Haftstrafe absitzen und danach mit seinem Sohn Raoul (Etan Simon) Paris verlassen. Plötzlich kommt es in der französischen Hauptstadt zu neuen Raubzügen, die Lupin angelastet werden. Alle acht Folgen der neuen Lupin-Season streamen seit dem 23. Oktober 2026 bei Netflix.

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Die 15 Highlights im November umfassen neben Fantasy-Nachschub mit Herr der Ringe auch Amazons Sci-Fi-Miniserie Blade Runner 2099, einen fesselnden Heist-Thriller sowie Scrubs-Nachschub und die All-Star-Staffel von American Horror Story.