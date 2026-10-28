Kommt Lupin Staffel 5? Nach dem dramatischen Ende von Staffel 4 muss es eine Fortsetzung des Netflix-Hits geben

Drei Jahre mussten Fans auf die Rückkehr von Omar Sy in Lupin Staffel 4 warten. Die Story ist nicht abgeschlossen. Moviepilot erklärt, wie die Chancen auf Staffel 5 stehen.

Fünf Jahre ist es nun schon her, dass der französische Superstar Omar Sy seinen ersten Auftritt als Meisterdieb Assane Diop in Lupin hatte. Die Netflix-Serie aus Frankreich startete zwar recht zügig mit zwei Teilen innerhalb eines Jahres, danach verzögerte sich die Veröffentlichung aber zunehmend und das hatte auch mit Omar Sys Ansprüchen zu tun, wie weiter unten im Artikel erklärt werden wird.

Im Endeffekt wartete das Publikum um die drei Jahre auf die neusten Folgen, die vergangene Woche bei dem Streamer veröffentlicht wurden. Staffel 4 umfasst acht Episoden und wer dachte, dass der leichtfüßige Heist-Thriller seinem einnehmenden Helden ein harmonisches Serienfinale schenkt, lag falsch. Das Ende von Lupin Staffel 4 ist ein wilder Cliffhanger. Staffel 5 muss kommen.

In Kürze: Der Twist am Ende von Lupin Staffel 4 erklärt

Staffel bzw. Teil 4 von Lupin hinterfragte Assanes Selbstverständnis als Vater. Die Balance zwischen Familie und "Beruf" ist ein Dauerthema der Serie, aber in den neuen Folgen wird sie durch zwei Twists in den Fokus genommen.

In der neuen Staffel treibt eine Art Doppelgänger von Assane sein Unwesen in Paris, während er im Gefängnis sitzt. Dabei stellt sich heraus, dass es sich um die Hackerin Adèle Kapoor (Laïka Blanc-Francard) handelt, die Assane mithilfe von Deepfakes und ähnlichem imitiert. Twist Nummer 1 ist, dass Adèle in Wirklichkeit das Kind von Assane und Juliette Pellegrini (Clotilde Hesme) ist. Assanes Gegenspieler Hubert Pellegrini (Hervé Pierre) hatte seiner Tochter nämlich erzählt, dass das Baby tot zur Welt gekommen ist, und verfrachtete sein Enkelkind in ein englisches Waisenhaus.

Assane hat also plötzlich zwei Kinder, was sein Sohn Raoul (Théo Christine) gar nicht gut aufnimmt. Hier kommen wir zu Twist Nummer 2. Der junge Mann hat die falschen Versprechungen seines Vaters satt und lockt ihn in Zusammenarbeit mit Hubert Pellegrini in eine Falle. Er täuscht Adèles und seine Entführung vor und spielt ein Psychospielchen mit Assane: Würde dieser lieber mit Adèle und einer potenziellen Bombe enden oder mit Raoul davonfliegen? Assane rennt zu seiner Tochter, die natürlich nicht in die Luft fliegt. Raoul geht davon. Als die Polizei eintrifft und Assane seinen Sohn bedroht sieht, wirft sich der Vater vor Raoul und wird angeschossen. Raoul fliegt davon. Assane liegt blutend am Boden. Mit diesem Cliffhanger endet die Staffel.

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Staffel 5 von Lupin bei Netflix: Omar Sys Wünsche wurden erfüllt

Ein Serienfinale sieht definitiv anders aus. Zum jetzigen Zeitpunkt wurde Lupin nicht verlängert. Vor dem Start bei Netflix sprach Omar Sy mit Collider und hatte auf die Frage, ob eine 5. Staffel von Lupin kommt, Folgendes zu sagen:

Wir wissen es wirklich nicht. Für uns geht es wirklich Schritt für Schritt. Vorerst haben wir die vierte Staffel. Wir möchten sehen, wie die Fangemeinde, das Publikum, darauf reagiert, und abwarten, ob wir noch mehr zu erzählen haben. Zunächst geht es darum, wie das Publikum auf die Neuerungen reagiert, die wir vorschlagen. Wir wollen sehen, ob sie überhaupt reagieren und wie sie reagieren werden.

Eines spricht schon mal für eine zügigere Fortsetzung: Vor Staffel 4 hat Omar Sy eine Bedingung für seine Rückkehr gestellt, nämlich eine größere kreative Kontrolle. Diese Bedingung wurde erfüllt. Omar Sy war gemeinsam mit Louis Leterrier der Co-Showrunner von Lupin Season 4 und die beiden erhielten für ihren neuen Blockbuster-Ansatz auch ein größeres Budget, wie er Variety verraten hat.

Omar Sys Wünsche wurden zumindest auf Seiten von Netflix erfüllt und er scheint offen für eine Weiterführung zu sein. Ob er demnächst Zeit hätte für die Produktion, steht auf einem anderen Blatt. Omar Sy ist einer der aktuell größten französischen Stars. Zu seinen nächsten Projekten gehören der neue Ocean's-Film von Bradley Cooper sowie eine Spin-off-Serie von Chris Hemsworths Extraction-Filmen bei Netflix.

Noch wichtiger sind aber die schnöden Zahlen. Die Aufrufe in den ersten 91 Tagen nach der Veröffentlichung der neuen Folgen werden entscheidend dafür sein, ob Lupin Staffel 5 kommt. Das höhere Budget kommt vermutlich auch mit höheren Ansprüchen von Seiten des Streamers. Laut FlixPatrol steht Lupin heute in 53 Ländern auf Platz 1, aber noch mehr Auskunft werden die Aufrufzahlen der ersten drei bis vier Wochen geben, die wir noch abwarten müssen. Unsere aktuelle Einschätzung ist also: Die Chancen auf Staffel 5 stehen ganz gut, aber eine Verlängerung ist nicht sicher.

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