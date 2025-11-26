Macaulay Culkin will neuen Kevin - Allein zu Haus-Film drehen und hat schon eine Story: "Mein Sohn stellt Fallen für mich auf"

Die ersten beiden Kevin - Allein zu Haus-Filme mit Macaulay Culkin sind waschechte Klassiker. Danach wurde es fragwürdig, aber irgendwann könnte es Nachschub mit Kevin als Vater geben.

Wir steuern auf die Weihnachtszeit zu, was viele Film-Fans garantiert wieder dazu bringen wird Kevin - Allein zu Haus und Kevin - Allein in New York anzusehen. Waschechte Feiertagsklassiker, die Macaulay Culkin zum ultimativen Kinderstar machten. Die Reihe ging danach noch mit vier (!) weiteren Filmen weiter, allerdings ohne Original-Kevin.

Nun meldet sich der mittlerweile 45-jährige Culkin mit einer ziemlich spannenden Idee für einen neuen Kevin - Allein zu Haus-Teil zu Wort ... und zwar mit seinem Kevin McCallister als Vater, dessen Sohn zum Fallenaufsteller wird.

Macaulay Culkins neue Kevin - Allein zu Haus-Idee macht ihn zum alleinerziehenden Vater

Gegenüber Variety beschrieb Macaulay Culkin sein potentielles Kevin-Sequel folgendermaßen:

Ich hatte so eine Idee. Ich bin entweder Witwer oder Geschiedener. Ich ziehe ein Kind groß und all das Zeug. Ich arbeite wirklich hart und achte nicht genug darauf, und das Kind ist irgendwie sauer auf mich, und dann werde ich ausgesperrt. [Kevins Sohn] lässt mich nicht rein ... und er ist derjenige, der Fallen für mich aufstellt.

Culkin führt weiter aus, dass es sich beim Haus um eine Metapher für das Herz seines Sohnes handeln würde, in das der Vater versucht, wieder hineinzukommen. Abschließend meinte er: "Das ist der knappste Fahrstuhl-Pitch, den ich habe. Ich bin nicht komplett allergisch dagegen, wenn es das Richtige ist." Besser als die Fortsetzungen, die wir ab Wieder allein zu Haus bekamen, kann es ja eigentlich nur werden.

Erst vor wenigen Wochen ließ Macaulay Culkin sich übrigens in einem Werbespot für häusliche Krankenpflege als erwachsener Kevin blicken. Darin trifft er auf die Enkelin des unheimlichen Schaufelnachbarn:

Das Kevin - Allein zu Haus-Sequel hat ein großes Problem

Zur Magie der beiden Originalfilme gehört wohl aber auch Regisseur Chris Columbus, der einem weiteren Teil im August dieses Jahres leider eine Absage erteilte: "Ich glaube, es ist ein Fehler zu versuchen, etwas zurückzuholen, das wir vor 35 Jahren gemacht haben. Ich finde, dieser Film sollte in Ruhe gelassen werden." Das hat die Traumfabrik aber auch nicht von den vielen Fortsetzungen ab Teil 3 abgehalten.

Wie immer heißt es in Hollywood: Sag niemals nie. Noch ist Macaulay Culkin jung genug, um auch noch in einigen Jahren den ausgesperrten Dad von Kevin. Jr. darzustellen.

