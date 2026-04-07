"Macht den Job wirklich gut": DSDS-Fans sind positiv überrascht von Bushido als Juror

Bei DSDS findet sich auch in diesem Jahr eine neue Jury rund um Dieter Bohlen zusammen. Ein neues Mitglied kommt bei den Fans dabei überraschend gut an.

Es ist längst nichts Neues mehr, dass Jahr für Jahr wechselnde Juroren und Jurorinnen neben Dieter Bohlen am DSDS-Pult Platz nehmen. In der aktuellen Staffel verstärken Ballermann-Sängerin Isi Glück und Rapper Bushido die Suche des Poptitans nach dem nächsten Superstar.

Bereits nach der ersten Folge fällen die Fans ihr Urteil über die neue Konstellation – und dieses fällt insbesondere für ein Jury-Mitglied überraschend positiv aus.

DSDS-Juror macht sich mit seinem Auftritt Freunde

Am Samstagabend startete die 22. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ bei RTL und die neu formierte Jury musste sich erstmals dem Urteil des Publikums stellen. Die Fans nahmen im Netz kein Blatt vor den Mund – und überraschenderweise kommt dabei ein Juror besonders gut weg: Bushido.

Dieter Bohlen klärt auf: Darum will niemand mehr in die DSDS-Jury

Bereits bei der Ankündigung des ehemaligen Gangsterrappers als neues DSDS-Mitglied herrschte unter den Zuschauer*innen reger Unmut. Viele waren der Meinung, der Musiker passe nicht in das Format der Castingshow. Doch diese Ansichten haben sich nach der ersten Ausgabe drastisch gewandelt. Auf Instagram kommentieren die User*innen:

"Ich kann den Typ einfach nicht leiden, ABER ich finde er macht bei DSDS einen guten Job. "

"Man mag von ihm halten, was man will, aber er macht den Job wirklich gut."

"Bushido so sympathisch, ehrlich und authentisch in der Jury."

"Bushido, du bist cool, ein toller Juror. Ein ehrlicher Juror mit konstruktiver Kritik. Bin so froh, dass du in der Staffel bist."

Während viele den Vorrednern beipflichten und Bushidos Auftreten loben, schwingt in den Kommentaren dennoch Wehmut mit: Zahlreiche Fans vermissen weiterhin Pietro Lombardi an Dieter Bohlens Seite.

Bushido kommt gut an – das Konzept der Show leider weniger

Den Fans fielen jedoch nicht nur positive Worte zur neuen DSDS-Staffel ein. RTL hat für die aktuellen Folgen das Konzept der Sendung grundlegend überarbeitet: Statt der gewohnten ca. 20 Folgen wurden diesmal nur noch zehn produziert. Zudem zeigt eine Episode nun einen kompletten Castingtag, um die Nachwuchstalente von "A bis Z" zu begleiten und die Zuschauer:innen hautnah an allen Abläufen teilhaben zu lassen. Doch genau an dieser Stelle meldet sich das Publikum lautstark zu Wort und kritisiert die Entscheidungen des Senders:

Wer hat dich denn dieses neue, noch schrecklichere, Konzept ausgedacht? Wann wird mal wieder auf Qualität des Gesangs und nicht auf die Stories der einzelnen Personen gesetzt?

Wann und wo läuft DSDS?

DSDS läuft immer dienstags und samstags um 20:15 Uhr bei RTL. Wer eine Folge verpasst hat, kann diese auf RTL+ nachschauen.