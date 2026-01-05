"Macht mir wirklich Angst": Neue Tatort-Folge sorgt bei Fans für Aufschrei – und das aus einem bestimmten Grund

Die aktuelle Tatort-Ausgabe hat es in sich und sorgt beim Publikum für großes Staunen. Warum eine Darstellerin besonders begeisterte, erfahrt ihr hier.

Auch zum neuen Jahr darf der sonntägliche Tatort in der ARD nicht fehlen. Am 4. Januar ermittelte das Team im Schwarzwald und sorgte bei den Zuschauer:innen für richtige Schockmomente. Besonders eine junge Schauspielerin hatte es den Tatort-Fans angetan.

Tatort oder Horrorfilm? Diese Geschichte lieferte die neueste Folge

Die neueste Tatort-Ausgabe trägt den Namen "Das jüngste Geißlein" und spielt im Schwarzwald. Kommissarin Franziska Tobler (Eva Löbau) ermittelt mit Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner), der eigentlich gar nicht im Dienst ist. Berg wird von einer Bäckerin darum gebeten, nach einer ihrer Verkäuferinnen zu schauen. Sie macht sich Sorgen um ihre Mitarbeiterin. Der Ermittler geht der Bitte nach und findet in der Wohnung ein verstörtes Mädchen, das sich im Uhrenkasten versteckt, mit Kopfhörern auf. Darüber läuft das Märchen "Der Wolf und die sieben jungen Geißlein". Die Blutspuren im Haus lassen ein Verbrechen vermuten, doch außer dem Kind namens Eliza ist niemand aufzufinden. Kurz darauf wird die Leiche des Stiefvaters im Waldsee gefunden, doch von der Mutter fehlt weiterhin jede Spur. Von einer Psychologin erfahren die Ermittler, dass Eliza nur innerhalb ihrer Familie spricht. Nur Berg scheint das Mädchen erreichen zu können.

Junge Schauspielerin begeistert Tatort-Fans

Der Tatort bietet eine so gruselige Atmosphäre, dass sie den Zuschauer:innen immer wieder einen Schauer den Rücken hinunterlaufen lässt. Auch nach Ausstrahlung scheint der Film die Fans noch nachhaltig zu beschäftigen. Auf X schreibt ein User: "Da braucht nicht nur der Autor dringend eine Therapie, sondern ich jetzt auch." Doch nicht die Geschichte, sondern vor allem die Darbietung von Hanna Heckt überrascht das Publikum. Die Nachwuchsschauspielerin verkörperte das Mädchen Eliza.

Auf der Social-Media-Plattform sprechen Userinnen und User ein großes Lob an das junge Talent aus. "Das Kind macht mir wirklich Angst. Super Schauspiel-Talent in so jungen Jahren", schreibt ein User. Weitere stimmen zu und betonen: "Das Mädchen spielt aber echt gut" und "Unfassbar, wie gut das Kind spielt."