Gewaltige Herr der Ringe-Konkurrenz, die 50 Millionen Menschen lieben, schnappt sich Netflix-Star für Hauptrolle

Neben neuen Herr der Ringe-Filmen befindet sich aktuell auch eine Adaption von Magic: The Gathering in Arbeit. Nun wurde die erste Schauspielerin für das Fantasy-Großprojekt verpflichtet.

In den vergangenen Jahren haben sich Fantasy-Blockbuster etwas rar im Kino gemacht. Nun rollt aber wieder eine ganze Welle aufwendiger Projekte auf uns zu. Neben diversen Herr der Ringe-Filmen gehört dazu auch Magic: The Gathering, basierend auf dem gleichnamigen Sammelkartenspiel aus dem Jahr 1993.

Schon seit einer ganzen Weile will Hollywood den Stoff verfilmen, bisher hat es aber nie geklappt. Vor etwas mehr als einem Jahr wurde die Sache erneut konkret – und jetzt steht der erste Star fest: Maya Hawke, bekannt aus dem Netflix-Überflieger Stranger Things, übernimmt eine der zentralen Hauptrollen in Magic: The Gathering.

Von Stranger Things zur Herr der Ringe-Konkurrenz: Maya Hawke spielt in Magic: The Gathering mit

Welche Rolle Maya Hawke in Magic: The Gathering übernimmt, ist noch nicht bekannt. Wie Deadline von seinen Quellen erfahren hat, war die Produktion allerdings sehr erpicht darauf, sie in einer Schlüsselrolle zu besetzen. Hawke musste keinen langwierigen Castingprozess durchlaufen. Sie wurde gezielt als Star angesprochen.

Trotzdem wird sie Magic: The Gathering nicht im Alleingang anführen. Der Plan sieht vor, das Fantasy-Epos mit einem großen Ensemble zu erzählen, ähnlich wie wir es aus den Herr der Ringe-Filmen kennen. Nicht zuletzt soll Magic: The Gathering Startschuss eines ganzen Franchise werden, das auch einen Serienableger erhält.



Inszeniert wird der Film von Matt Johnson, fraglos eine ungewöhnliche Wahl für einen Fantasy-Blockbuster. Johnson kommt aus dem Indie-Bereich. Seine Spezialität sind eigenwillige Komödien wie Nirvanna: the Band the Show the Movie. Zuletzt begeisterte er außerdem mit dem einfühlsamen Anthony Bourdain-Biopic Tony.

Der Fantasy-Blockbuster Magic: The Gathering markiert Maya Hawkes bisher größte Rolle

Maya Hawke ist die Tochter von Ethan Hawke und Uma Thurman. Seit 2017 steht sie vor der Kamera und hat sich darüber hinaus auch als Sängerin ausprobiert. In Stranger Things spielte sie ab der 3. Staffel Robin Buckley. Demnächst ist sie als Wiress in Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping auf der Leinwand zu sehen.

Weitere wichtige Stationen in ihrer Filmografie sind Fear Street: 1994 (2021), Do Revenge (2022) und Asteroid City (2023). Darüber hinaus gehörte sie dem beachtlichen Cast von Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood an, der 2019 ins Kino kam und sie dort erstmals einem größeren Publikum vorstellte. Jetzt folgt Magic: The Gathering.

Es ist ihr bislang größter Gig und das erste Mal, dass sie im Zentrum eines Blockbusters steht. Legendary und Hasbro setzen damit einiges an Vertrauen in ihre Star-Qualitäten. Die Erwartungen sind auf alle Fälle groß. Über 50 Millionen Spieler:innen konnte Magic: The Gathering in den vergangenen drei Dekaden für sich gewinnen.

Wann Magic: The Gathering ins Kino kommt, steht noch nicht fest. Vorerst gilt es, das Casting über die Bühne zu bringen. Danach können die Dreharbeiten beginnen. Wir gehen davon aus, dass der Film frühestens Ende 2028, wenn nicht sogar erst 2029 erscheint. Geschrieben wird er von Johnson, Noah Gardner und Aidan Fitzgerald.