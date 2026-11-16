Gigantisches Fantasy-Universum, das 50 Millionen Menschen lieben, wird zur Netflix-Serie: Jetzt ist der erste Teaser da

Lange haben Fans auf diese Serie gewartet, jetzt rückt ihr Start bei Netflix immer näher. Der erste Teaser gibt einen Einblick hinter die Kulissen der Fantasy-Verfilmung.

Neben Dungeons & Dragons ist Magic: The Gathering wohl eines der bekanntesten und erfolgreichsten Fantasygames unserer Zeit und wird weltweit von über 50 Millionen Spieler:innen geliebt. So ist es eigentlich ein Wunder, dass es das beliebte Sammelkartenspiel aus dem Jahr 1993 noch nicht als Film oder Serie auf unsere Bildschirme geschafft hat.

Doch das soll sich jetzt ändern, denn während mittlerweile ein großer Magic-Kinofilm geplant ist, kommt endlich die vor sieben (!) Jahren angekündigte Animationsserie Magic: The Gathering - Planeswalker zu Netflix. Ein erster Teaser gewährt jetzt einen Blick hinter die Kulissen.

Seht hier den Sneak Peek zu Planeswalker:

Planeswalker: Magic The Gathering wird zur Animationsserie bei Netflix

Die Netflix-Serie erzählt die Geschichte des erbitterten Konflikts zwischen mächtigen Magiern, die als Planeswalker bekannt sind. Im Zentrum des Konflikts steht Chandra, eine unberechenbare Pyromanin, die wegen ihrer Gaben gejagt wird und dabei gegen die Geister der Vergangenheit kämpft.

Als Chandra und einige der legendärsten Planeswalker mit einer heimtückischen Macht konfrontiert werden, müssen sie trügerische Allianzen meistern und gegen ihre eigenen Dämonen kämpfen, um einen Krieg zu verhindern, der ihre ganze Existenz bedroht. Ein einziger Funke entscheidet über das Schicksal tausender Welten.

Hinter Magic: The Gathering - Planeswalker steht Terry Matalas als Showrunner, der zuvor unter anderem als Chefautor für die von Sci-Fi-Fans gefeierte finale Staffel von Star Trek: Picard fungierte und zuletzt die Drehbücher für die neue Marvel-Serie VisionQuest zu Papier brachte. Unterstützt wird er von Cindy Appel als Co-Showrunnerin, mit der Matalas bereits bei VisionQuest und Picard zusammenarbeitete.

Im Teaser sehen wir die beiden und weitere kreative Kräfte wie Roy Graham (Head of Story), Jackie Jones (V.P. of Creative) und Zack Stella (Principal Art Director) zu Wort kommen.

Wann kommt Magic: The Gathering - Planeswalker zu Netflix?

Nachdem die Serie erstmals 2019 angekündigt wurde, soll Magic: The Gathering - Planeswalker 2027 endlich im Streaming-Programm bei Netflix landen. Ein genaues Datum ist allerdings noch nicht raus.

Alle Magic-Fans dürfen sich darüber hinaus auf den Kinofilm Magic: The Gathering freuen, der mit Stranger Things-Star Maya Hawke kürzlich seine erste große Rolle besetzt hat. Der Film wird von Matt Johnson (Tony) inszeniert.

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