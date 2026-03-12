Malcolm mittendrin geht weiter: Langer Trailer zum Revival bringt alle wichtigen Stars zurück – nur einer fehlt

Nach Scrubs kündigt sich die nächste große Sitcom aus den 2000er Jahren mit einem Streaming-Revival an. Hier ist der lange Trailer zu Malcolm mittendrin: Unfair wie immer.

Die Nostalgie für die 2000er Jahre ist dieser Tage sehr groß in Hollywood. Immer mehr Filme und Serien aus jener Dekade kommen auf die ein oder andere Weise zurück. Dazu gehört auch die beliebte Sitcom Malcolm mittendrin, die ursprünglich von 2000 bis 2006 ausgestrahlt wurde. Jetzt wurde der Trailer zum Revival enthüllt.

Bereits vergangenes Jahr gab es die ersten bewegten Bilder aus Malcolm mittendrin: Unfair wie immer zu bestaunen. Veröffentlicht wurde damals ein kurzer Teaser-Trailer, der uns auf das Comeback des witzigen wie berührenden TV-Hits vorbereitet hat. Jetzt können wir etwas tiefer in die Fortsetzung der Geschichte eintauchen.

Der lange Trailer zum Malcolm mittendrin-Revival bringt viele Stars aus dem Original zurück

Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair - S01 Trailer (English) HD

Das Revival setzt rund 20 Jahre nach der Originalserie ein. Protagonist Maclolm (Frankie Muniz) ist inzwischen erwachsen geworden und hat eine Familie gegründet. Gemeinsam mit seiner Tochter Leah (Keeley Karsten) und seiner Freundin Tristan (Kiana Madeira) lebt er ein glückliches Leben. Seine Kindheit ist eine weit entfernte Erinnerung.

Doch dann trudelt gänzlich unerwartet die Einladung zum 40. Hochzeitsstag seiner Eltern Lois (Jane Kaczmarek) und Hal (Bryan Cranston) ein. Ehe sich Malcolm versieht, findet er sich wieder im chaotischen Kreis seiner Familie wieder und erlebt seinen schlimmsten Albtraum. Das Chaos ist vorprogrammiert, wie der Trailer zeigt.

Neben den bereits erwähnten Figuren dürfen wir uns auf ein Wiedersehen mit Malcolms Brüdern Francis (Christopher Masterson) und Reese (Justin Berfield) freuen. Francis hat zudem seine Frau Piama (Emy Coligado) mitgebracht. Doch das ist noch nicht alles: Mit Kelly (Vaughan Murrae) stellt sich ein völlig neues Geschwisterkind vor.

Doch was ist eigentlich mit Dewey? Schon länger ist bekannt, dass Erik Per Sullivan kein Teil des Revivals ist, da er seiner Schauspielkarriere den Rücken gekehrt hat. Gestrichen wurde die Figur allerdings nicht. Dewey wird vortan von einem neuen Schauspieler verkörpert: dem noch relativ unbekannten Caleb Ellsworth-Clark.

Wann startet Malcolm mittendrin: Unfair wie immer?

Im Gegensatz zu Scrubs handelt es sich bei Malcolm mittendrin: Unfair wie immer um eine limitierte Serie, die sich insgesamt aus vier Episoden zusammensetzt, die allesamt ab 10. April 2026 exklusiv bei Disney+ im Streaming-Abo verfügbar sind. Geschrieben wurde das Revival von Linwood Boomer, dem Schöpfer des Originals.