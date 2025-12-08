Malcolm mittendrin-Rückkehr präsentiert ersten Teaser: Fans werden die Anspielung feiern

Es ist offiziell: Fans der Serie Malcolm mittendrin dürfen sich 2026 auf die lang erwartete Mini-Fortsetzung freuen. Ein erster Teaser spielt nun auf eine ikonische Szene der Serie an.

Das Warten hat bald ein Ende: 2026 erscheint die Serie Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair als heiß ersehntes Revival zur Kult-Sitcom Malcolm mittendrin. Nachdem der Hauptdarsteller Frankie Muniz bereits ein erstes verbotenes Bild vom Malcolm Mittendrin-Set teilte, folgt nun auch der offizielle Teaser, den der Sender Hulu auf Instagram teilte.

Erster Teaser für Malcolm mittendrin-Fortsetzung

Der erste Teaser für die Malcolm mittendrin-Rückkehr, für die sich Bryan Cranston jahrelang einsetzte, macht eine Anspielung auf eine der ikonischsten Szenen der Serie. Diese findet sich direkt in der Pilotfolge der Sitcom und führte uns etwas zu nah an Familienvater Hal (Bryan Cranston) heran.

Der Teaser zeigt einen elektrischen Rasierer und jede Menge Brust- und Rückenhaar, das elegant zu Boden regnet. Auf den Fliesen formen sich schließlich die Worte: “Malcolm in the Middle: Life’s still unfair. Coming 2026.” Damit ist es offiziell: Nächstes Jahr dürfen Fans sich freuen.

Der Teaser spielt auf die allererste ikonische Szene in der Pilotfolge an. Diese zeigte, wie Familienvater Hal (Cranston) von Mutter Lois (Jane Kaczmarek) am ganzen Körper rasiert wird: Nackt, am helllichten Tag, inmitten der Familienküche. Die Szene machte dem Publikum sofort klar, was es erwartet: Die ungeschönten, authentischen und skurrilen Einblicke in das Leben einer Großfamilie.

Das ist über die Malcolm mittendrin-Fortsetzung bekannt

Bezüglich des Startdatums müssen wir weiter spekulieren: Irgendwann im Laufe des Jahres 2026 wird die Mini-Serie, die aus vier Episoden bestehen wird, erscheinen. Zurückkehren werden alle Darsteller:innen des Originalcasts von Malcolm mittendrin – mit Ausnahme von einem.

In der Serie wird Malcolm erwachsen sein und mit seinem eigenen Nachwuchs für eine Familienfeier zurück nach Hause kehren. Weitere Infos stehen noch aus. Deutsche Fans werden die Fortsetzung, wie auch die 7 Staffeln der Originalserie, auf Disney+ im Abo streamen können.

