Malcolm mittendrin: Sie haben Dewey "eimerweise Geld" für Rückkehr bei Disney+ geboten, aber er lehnte aus gutem Grund ab

Nach 20 Jahren Pause ist Malcolm mittendrin bei Disney+ mit vier neuen Folgen zurück. Der Originaldarsteller von Dewey fehlt aber. Was macht Erik Per Sullivan heute?

Seit Freitag streamt bei Disney+ das Serien-Revival Malcolm mittendrin: Unfair wie immer und eine der Freuden solcher Reunions ist zu sehen, wie sich die Stars verändert haben. Das betrifft gerade die früheren Kinderdarsteller, denn manche Brüder von Frankie Muniz' Malcolm standen schon lange nicht mehr vor einer Kamera.

Tatsächlich kehren von der Familie aus der 1. Staffel alle zurück – außer Dewey. Erik Per Sullivan spielte den damals jüngsten Bruder von Malcolm in 151 Episoden, in den vier neuen Folgen schlüpft allerdings ein anderer in die Rolle. Am Geld lag es jedenfalls nicht, wie seine Serienmutter kürzlich verraten hat.

Erik Per Sullivans Abwesenheit erklärt: Er studiert in Harvard

Jane Kaczmarek, die in Malcolm mittendrin Lois spielt, wurde kürzlich vom Guardian interviewt. Dabei kam sie auch auf ihren früheren Kollegen Erik Per Sullivan zu sprechen. Laut ihren Aussagen gab es intensive Versuche, den Darsteller wieder vor die Kamera zu locken, allerdings waren sie vergeblich:

Er studiert [Charles] Dickens und ist ein hervorragender Student – sie haben ihm eimerweise Geld geboten, damit er zurückkommt, und er sagte einfach nur: 'Nein, danke'.

Was hat Erik Per Sullivan nach Malcolm mittendrin gemacht?

Die letzte Folge von Malcolm mittendrin lief 2006, danach übernahm Sullivan nur noch eine Handvoll Rollen. Seinen letzten Auftritt hatte er in Joel Schumachers Literaturverfilmung Twelve aus dem Jahr 2010. Da war er etwa 18 Jahre alt. Danach zog sich der Kinderstar aus der Öffentlichkeit zurück. Ähnlich wie Jack Gleeson – Joffrey aus Game of Thrones – vollzog Erik Per Sullivan einen radikalen Schnitt und begann eine akademische Laufbahn.

Doch während Gleeson schließlich wieder zurückkehrte, hat Erik Per Sullivan 16 Jahre nach seinem letzten Film keine Berührungen mehr mit dem Unterhaltungsgeschäft. Zunächst studierte er an der University of Southern California, mittlerweile verfolgt er einen Master-Abschluss an der Elite-Universität Harvard in Boston. Laut seinen Co-Stars hat er sich aufs Studium der viktorianischen Literatur spezialisiert – daher auch Jane Kaczmareks Verweis auf Charles Dickens, den Autor von Oliver Twist und Große Erwartungen.

Hal-Darsteller Bryan Cranston (Breaking Bad) war die treibende Kraft hinter den neuen Folgen von Malcolm mittendrin und war deswegen auch im Austausch mit Erik Per Sullivan. Vergangenes Jahr erklärte er im Podcast Fly on the Wall, wie das Gespräch verlief:

Ich habe mit Erik gesprochen und gesagt: 'Hey, wir haben die Serie! Sie kommt zurück.' Er sagte: 'Oh, das ist fantastisch!' Und ich darauf: 'Ja, wir freuen uns also darauf, dich wieder dabei zu haben.' Er meinte: 'Oh, nein, nein, ich möchte das nicht machen. Aber es ist fantastisch'.

Weiter verriet Cranston mit hörbarem Stolz über seinen ehemaligen Seriensohn:

Er ist wirklich, wirklich schlau und macht gerade seinen Master in Harvard. Er sagte: 'Oh Gott, nein, ich habe nicht mehr geschauspielert, seit ich neun war oder so. Ich habe also kein Interesse daran.'

Sullivan hat also gute Gründe, dem Geld und Versprechungen einer TV-Karriere den Rücken zu kehren. Ganz abgesehen davon, dass er bei seiner langjährigen Arbeit bei Malcolm mittendrin vermutlich nicht schlecht verdient hat.

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Der neue Dewey in Malcolm mittendrin: Unfair wie immer heißt Caleb Ellsworth-Clark

Erik Per Sullivans Absage eröffnete den Weg für seinen Nachfolger in der Rolle: Caleb Ellsworth-Clark. Der neue Dewey im Revival bei Disney+ hatte bis dato nur kleine Rollen, aber in durchaus bekannten Projekten.

In Saw: Spiral spielte er beispielsweise einen Fahrradkurier und in der Science-Fiction-Serie The Expanse war er ebenfalls in zwei Episoden der 5. Staffel zu sehen.

Dewey ist übrigens nicht das einzige Familienmitglied, das für Malcolm mittendrin: Unfair wie immer neu besetzt wurde. Ab Staffel 4 kam mit Jamie ein weiteres Kind von Hal und Lois dazu, das als Baby und Kleinkind von mehreren Zwillingspaaren gespielt wurde. Im Revival übernimmt Anthony Timpano die Rolle, die aber eher klein ist. Im Serienfinale von Malcolm mittendrin kam außerdem heraus, dass Lois erneut schwanger geworden ist. Daraus wird im Revival Kelly (Vaughan Murrae), das jüngste Kind der Familie.

Malcolm mittendrin: Unfair wie immer streamt seit dem 10. April bei Disney+. Die Miniserie besteht aus vier Episoden und ist in sich abgeschlossen.