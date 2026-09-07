Heute unbedingt einschalten: Es läuft der Film, der zum abgedrehtesten Kinobesuch meines Lebens geführt hat

Heute läuft ein Film im TV, den ich bei keiner einzigen Gelegenheit auslasse: Und diese Angewohnheit bescherte mir den wohl absurdesten Moment meiner persönlichen Kino-Geschichte.

Mit Musicals ist es wie mit Oliven: Entweder man hasst sie, oder man liebt sie. Einen meiner absoluten Lieblingsfilme würde ich aber selbst vor Musical-Hasser:innen bis aufs Blut verteidigen: Denn Mamma Mia! begleitet mich schon ein Leben lang durch alle Höhen und Tiefen. Das hat mich dazu gebracht, die Wurzeln des Films zu erkunden – und führte mich geradewegs in den absurdesten Kinobesuch meines Lebens.

Wenn ihr meinen griechischen Fiebertraum nachempfinden wollt, gibt sixx euch heute die Chance: Um 22:30 Uhr läuft das ABBA-Musical Mamma Mia! hier im Programm.

Mamma Mia! im TV: Ein absurder Film im griechischen Paradies

Vielleicht ist es kein Wunder, dass Mamma Mia! mir bereits einige interessante Seherfahrungen lieferte, denn der Film ist alles andere als gewöhnlich. Dabei lässt sich die Handlung des Films schnell zusammenfassen: Die junge Sophie (Amanda Seyfried) weiß nicht, wer ihr Vater ist – und lädt deswegen prompt alle drei potentiellen Kandidaten zu ihrer Hochzeit auf eine abgelegene griechische Insel ein, auf der ihre nichtsahnende Mutter Donna (Meryl Streep) ein erfolgloses Hotel führt.

Was dann beginnt, ist ein musikalisch angefachter, völlig überdrehter Sommertrip. Allein der Cast des Musicals ist einen halben Roman wert: Da hätten wir Meryl Streep, dreifache Oscar-Preisträgerin, die sich manisch lachend vor Green Screens vergnügt und ABBA singend über den Boden rollt. Pierce Brosnan, ehemalige Bond-Ikone, der aus irgendeinem Grund als untalentiertester Sänger gleich drei Solo-Stücke performt, die irgendwo zwischen Gähnen und Operngesang ihre bittere Würze entfalten.

Colin Firth, der offensichtlich die Zeit seines Lebens dabei hat, ein Outing vor der schillernden Kulisse Griechenlands hinzulegen. Und natürlich die fantastische Kombination aus Christine Baranski und Julie Walters, die weibliche Version von Bud Spencer und Terrence Hill – nur eben tanzend und trällernd, mit viel Glitzer und großer griechischer Entourage.

Der Mamma Mia-Kult auf der griechischen Insel Skiathos

Wer diesen Film liebt, muss Spaß an Absurdität haben: Und nirgendwo zeigt sich das so sehr wie am Drehort des Film-Goldstücks. Auf den griechischen Inseln Skiathos und Skopelos wurde ein Großteil von Mamma Mia! gedreht und die Inseln beben bis heute mit Liebe für den Film. Ein Renner sind beispielsweise die Bootstouren, die sämtliche Drehorte abfahren und dabei 9 Stunden lang über die scheppernde Anlage den Soundtrack abspielen – bis selbst der größte Mamma Mia-Fan darum bittet, doch auch mal eine andere CD einzulegen.

Oder eben auch ein kleines Freilichtkino mitten in der Altstadt von Skiathos: Ihr könnt euch denken, welcher Film hier dreimal die Woche gezeigt wird. Und so kam es, dass ich mich mit Mitte 20, leicht angetrunken und umringt von britischen, mittelalten Frauen vor einer großen Leinwand wiederfand, vor der junge griechische Männer mit Laola-Ketten unter dem Sternenhimmel zu Dancing Queen tanzten. 10/10, would recommend.

Heute einschalten: Mamma Mia! im TV

Ganz ehrlich: eine völlig angemessene Seherfahrung für dieses Meisterwerk der Lebensfreude. Ich bereue nichts! Und ich werde auch heute Abend wieder einschalten, wenn mich Mamma Mia! ein weiteres Mal daran erinnert, dass ein gutes Musical nicht immer etwas mit Gesangstalent zu tun haben muss – solange es so unfassbar gute Laune macht wie dieses.