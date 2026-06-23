"Man will sich übergeben": House of the Dragon-Stars über komplett schockierende Szene in Staffel 3, Folge 1

Die Game of Thrones-Vorgeschichte House of the Dragon meldet sich mit einem Hammerschlag zurück und eröffnet Staffel 3 nicht zuletzt mit einem Skandal-Moment, den es zu erklären gilt.

Das Game of Thrones-Gefühl meldet sich in Folge 1 der 3. Staffel House of the Dragon zurück. Neben einer gewaltigen Schlacht bietet der Staffelstart mysteriöse gehörnte Kreaturen und herzzerreißende Tode. Doch was für den größten Aufschrei sorgte, war ein Kuss, den nun auch die Stars kommentierten, die ihn vor der Kamera ablieferten.

Mutter-Sohn-Inzest in House of the Dragon? Aemond-Darsteller Ewan Mitchell erklärt den Staffel 3-Moment

Eigentlich sollte man denken, dass Game of Thrones-Fans mittlerweile an George R.R. Martins Inzest-Geschichten gewöhnt sind. Geschwister-Sex im Hause Lennister und Targaryen-Nichten, die ihren Onkel heiraten, gehören quasi zur Tagesordnung in Westeros.

Dass sich der einäugige Prinz Aemond (Ewan Mitchell) in der ersten Folge der 3. Staffel von House of the Dragon allerdings nach vorn beugte, um seine Mutter Alicent (Olivia Cooke) auf den Mund zu küssen, überraschte nicht nur die Königinwitwe. Die Publikumsreaktionen in den sozialen Medien reichen von Schockiertheit über Ekel bis zu Kritik – also alles, was Alicents angewiderter Gesichtsausdruck nach der Lippenberührung auch umfasst.

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Nun äußerte sich Aemond-Darsteller gegenüber People zu der skandalösen Kuss-Szene im House of the Dragon-Auftakt:

Man will sich dabei schon ein bisschen übergeben. Es ist schockierend. Gleichzeitig sah ich darin aber auch eine enorme Herausforderung und die Chance, Aemond in einem ganz neuen Licht zu zeigen.

Der inzestuöse Drachen-Kuss ist laut House of the Dragon Star Ewan Mitchell ein Ausdruck dessen, was in Aemonds Kindheit falsch gelaufen ist:

Es ist eine ziemlich bittere Pille, die man da schlucken muss. Seine Mutter auf die Lippen zu küssen, besonders auf diese Art und Weise! Als Aemond aufwuchs, hatte er nie das Gefühl, von seiner Mutter und seiner Familie genug geliebt zu werden. Und ein Kind braucht diese bedingungslose Liebe, um ein gesundes Selbstbild zu entwickeln. Weil Aemond das nie hatte, hat er eine völlig verzerrte Wahrnehmung und eine sehr seltsame Art, Liebe zu zeigen. Ich denke, was man in dieser Szene in Folge 1 sieht, ist genau diese verzerrte Liebe.

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Ein Schock für Alicent: House of the Dragon-Star Olivia Cooke über den Kuss

Auch für Kuss-Partnerin Olivia Cooke, die im echten Leben nur drei Jahre älter als ihr Serien-Kind aus House of the Dragon ist, war dieser Mutter-Sohn-Moment "befremdlich" in seinem "ödipalen Unterton". Die Alicent-Schauspielerin erzählte People:

Es ist schockierend. [Der Kuss] ist wirklich gefährlich, weil [Aemond] eine sehr gefährliche Person ist. [Alicent] weiß, dass ein falscher Gesichtsausdruck, eine gefühlte Zurückweisung, sie das Leben kosten wird. Sie versucht also, sich extrem vorsichtig vorzutasten. Aber ich glaube, in diesem Moment ist sie auch wie vor den Kopf gestoßen.

Ob House of the Dragon diese neue Targaryen-"Beziehung" in den nächsten Wochen weiterverfolgt oder der Kuss ein einmaliger Schockmoment bleibt, wird sich zeigen. Die nächste Folge House of the Dragon startet am kommenden Montag. Insgesamt wird Staffel 3 acht Episoden umfassen.

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Zwischen überzeugenden Drachen, verstörenden Küssen und neuen Allianzen loten wir den eskalierenden Konflikt von Team Schwarz und Team Grün aus, der natürlich in bester GoT-Manier im Auftakt von House of the Dragon erneut Tote fordert.