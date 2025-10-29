Margot Robbie soll im neuen American Psycho-Film die Hauptrolle spielen: Jetzt gibt es Klarheit zu dem Gerücht

Vor kurzem verbreitete sich das Gerücht, dass Margot Robbie die Hauptrolle in der geplanten American Psycho-Neuverfilmung spielen soll. Jetzt gibt es offiziellere Stimmen dazu.

Seit gut einem Jahr steht fest, dass eine Neuverfilmung des berüchtigten Skandalromans American Psycho von Autor Bret Easton Ellis kommen soll. Hinter der nächsten Adaption steckt Call Me by Your Name-Regisseur Luca Guadagnino, der damit in die großen Fußstapfen von Mary Harron und ihrer American Psycho-Kultverfilmung von 2000 tritt.

Vor einigen Tagen kam wieder Bewegung in die Berichterstattung rund um Guadagninos Version, die angeblich von Barbie-Star Margot Robbie als weiblicher Christian Bale angeführt wird. Jetzt gibt es mehr Klarheit zu dem Gerücht.

Ohne Margot Robbie: Neuer American Psycho-Film soll nicht das Geschlecht wechseln

Vor kurzem berichtete die britische Boulevardzeitung The Sun erstmals darüber, dass Robbie als Hauptdarstellerin im neuen American Psycho-Film in Gesprächen sein soll. Die Nachricht war direkt mit Vorsicht zu genießen, da The Sun häufig Gerüchte streut, die keine handfesten Quellen haben und sich später als Falschmeldung erweisen.

Jetzt berichtet das verlässlichere Branchenblatt Deadline , dass ungenannte Quellen mit Verbindung zur Produktion des Films dieses Gerücht widerlegt haben. Guadagninos Neuverfilmung soll das Geschlecht der Hauptfigur nicht wechseln. Weitere Details gibt es immer noch nicht.

Schaut hier mal wieder den deutschen Trailer zur ersten American Psycho-Verfilmung:

Zuletzt waren Stars wie Jacob Elordi (Euphoria), Austin Butler (Elvis) und Patrick Schwarzenegger (The White Lotus) als Favoriten für die Patrick Bateman-Rolle im Gespräch. Ein offizielles Casting wurde bis jetzt aber nicht verkündet.

Wann startet der neue American Psycho-Film im Kino?

Vor der Neuverfilmung des Bret Easton Ellis-Romans ist Luca Guadagnino jetzt erstmal mit der Produktion eines anderen Films beschäftigt. Das nächste Kino-Projekt des Regisseurs heißt Artificial und dreht sich um die wahre Geschichte hinter dem Unternehmen OpenAI, das unter anderem ChatGPT entwickelt hat. Eine der Hauptrollen spielt Spider-Man-Star Andrew Garfield.

Artificial soll irgendwann 2026 erscheinen, was den potenziellen Start der American Psycho-Neuverfilmung noch weiter nach hinten schieben würde. Wir rechnen mit einem Release frühestens 2027 oder sogar erst 2028.

Im Roman von Bret Easton Ellis führt Investmentbanker Patrick Bateman im 80er-New York ein oberflächliches Leben zwischen teuren Markenprodukten, Dinners in exklusiven Restaurants, schönen Frauen und Wall Street-Elite. Hinter der Fassade lebt die Hauptfigur perverse und sadistische Sex- und Mord-Fantasien aus, bei denen nie klar ist, ob sie nur im Kopf der Hauptfigur stattfinden.

