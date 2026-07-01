Mark Harmon kehrt komplett zu NCIS zurück: Gibbs bekommt Hauptrolle in ganzer Staffel

Mark Harmon kehrt in Vollzeit zum NCIS-Franchise zurück. Nachdem er die Origin-Story von Leroy Jethro Gibbs bislang nur als Erzähler begleitet hat, übernimmt er fortan wieder die Hauptrolle.

Wer einmal eine beliebte Rolle gespielt hat, wird sie selten wieder los. Das trifft für wenige Schauspieler so sehr zu wie für Mark Harmon. Seit über zwei Dekaden ist er das Gesicht von Leroy Jethro Gibbs, der langjährigen Hauptfigur der überaus erfolgreichen Krimiserie Navy CIS. Zuletzt trat er einen Schritt zurück – aber nicht lange.

Trotz seines Ausstiegs aus der Hauptserie vor vier Jahren konnte sich Harmon nie komplett von dem Franchise lösen. Kaum wurde das Prequel NCIS: Origins angekündigt, war er wieder an Bord – vorerst allerdings nur als Produzent und Erzähler. Jetzt wird er wieder mit einer tragenden Rolle in den Hauptcast befördert.

Mark Harmon übernimmt Hauptrolle in NCIS: Origins Staffel 3

Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat Harmon ab sofort wieder einen Vollzeitjob im NCIS-Kosmos. In der 3. Staffel von Origins taucht er in jeder Episode vor der Kamera auf. Erzählt wird eine Geschichte, die die Ereignisse in den 1990er Jahren, in denen der junge Gibbs von Austin Stowell gespielt wird, mit der Gegenwart verbindet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nachdem Harmon bereits im Pilot des Spin-offs einen kurzen Gastauftritt hatte, gab es in der 2. Staffel ein Crossover mit Navy CIS, das rückblickend wie ein Testlauf wirkt. Jetzt soll das Konzept auf eine ganze Season ausgeweitet werden, allerdings ohne die Crossover-Komponente. Alles findet im Rahmen der 3. Staffel von NCIS: Origins statt.

Damit verabschiedet sich zum ersten Mal eine NCIS-Serie im großen Stil vom gewohnten Erzählrhythmus des Franchise. Das Fall-der-Woche-Prinzip wird für die Parallelerzählung mit jungen und alten Gibbs aufgeweicht. Harmon und Stowell werden sich über den Verlauf einer ganzen Staffel hinweg gegenseitig den Ball zuspielen.

Dir gefällt dieser Beitrag? Wähle Moviepilot mit nur einem Klick bei Google als bevorzugte Quelle aus und erhalte dort mehr Serien-News von uns in den Suchergebnissen.

Wann startet NCIS: Origins Staffel 3?

Schon im Januar wurde die Verlängerung ausgesprochen. Laut aktuellem Plan feiert die 3. Staffel von NCIS: Origins in der TV-Saison 2026/2027 ihre Premiere. Ein konkretes Datum wurde bislang allerdings noch nicht verkündet. Wenn wir uns an den ersten beiden Staffeln orientieren, dürften die neuen Episoden Mitte Oktober bei CBS eintreffen.

Zum Weiterlesen: Ursprünglich sollte Harrison Ford Gibbs spielen

In Deutschland müssen wir uns vermutlich auf eine längere Wartezeit einstellen. Während die 1. Staffel hierzulande mit neun Monaten Verspätung eintraf, kam die 2. Staffel drei Monate nach US-Start an. Hoffen wir, dass es bei der 3. Staffel noch ein bisschen zügiger geht, damit wir nicht so lange auf Harmons Rückkehr warten müssen.