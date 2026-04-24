Mark Ruffalo hat es wieder getan: Der Marvel-Star plappert einfach Spider-Man-Spoiler aus

Mit Spider-Man: Brand New Day startet in wenigen Monaten einer der am meisten erwarteten Filme des Jahres. Auch Marvels Spoiler-König Mark Ruffalo wird in diesem Film zurückkehren.

Unter der mittlerweile schier unendlich wirkenden Zahl an Marvel-Stars teilen sich Tom Holland und Mark Ruffalo einen gemeinsamen Ruf. Beide sind in der Vergangenheit dafür viral gegangen, sich in Interviews zu verplappern und große Spoiler bereits vor Kinostart zu enthüllen.

In Spider-Man: Brand New Day sind die beiden erstmals gemeinsam in einem Solo-Marvelfilm zu sehen. Doch Tom Holland hat sich über die Jahre gebessert und hält sämtliche Details zur Story strikt unter Verschluss. Nur Spoiler-König Ruffalo scheint jetzt erneut zugeschlagen zu haben.

Marvel-Star Mark Ruffalo enthüllt Details über einen zukünftigen Spider-Man-Antagonisten

Auch wenn zum Inhalt von Spider-Man: Brand New Day bislang recht wenig bekannt ist, lässt sich aus dem rekordbrechenden Trailer bereits schließen, dass Peter Parker noch immer mit den Konsequenzen aus Spider-Man: No Way Home zu kämpfen hat. Während er sich MJ, die ihn vergessen hat, wieder annähert, muss er auch noch eine Menge Schurken in New York bekämpfen.

Wie SlashFilm berichtet, hat Mark Ruffalo bei einem Q&A in Italien einen Hinweis gegeben, der auf einen weiteren, außerirdischen Gegenspieler hindeutet. Im Trailer konnte man bereits Kämpfe mit Punisher, Scorpion und dem Ninja-Clan Die Hand sehen. Doch in Italien antwortete Ruffalo auf eine (unbekannte) Frage wie folgt:

Ich verspreche euch zu 1000 Prozent, dass [Spider-Man] in Zukunft gegen einen Außerirdischen kämpfen wird.

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Mark Ruffalos Kommentar könnte auch auf Secret Wars hindeuten

Letztlich ist Ruffalos Aussage sehr vage, da unklar ist, ob er mit dem außerirdischen Gegner überhaupt auf Brand New Day anspielt oder vielleicht ein ganz anderes Projekt meint, wie das übernächste Avengers-Abenteuer, Secret Wars. Falls es auf den am 30. Juli 2026 erscheinenden Spider-Man: Brand New Day hindeutet, hoffen viele Fans jetzt schon auf einen Auftritt von Venom.

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Venom tauchte bereits in dem von Sam Raimi gedrehten Spider-Man 3 aus dem Jahr 2007 als Gegenspieler auf. Damals verkörperte Topher Grace den Bösewicht. Zuletzt wurde die Figur von Tom Hardy in der Venom-Trilogie zu neuem Leben erweckt – inklusive eines Crossover-Teasers mit Tom Hollands Spidey. Konkret ist die Begegnung der beiden (bisher) aber nicht geworden.